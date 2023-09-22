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У США дружина загиблого у ДТП чоловіка подала до суду на Google Maps: додаток вибудував “смертельний” маршрут

У США дружина загиблого у ДТП чоловіка подала до суду на Google Maps: додаток вибудував “смертельний” маршрут

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Сім'я чоловіка з Північної Кароліни, США, подала до суду на Google, стверджуючи, що додаток Maps змусив його з'їхати з мосту, який зруйнувався,і впасти з висоти приблизно 20 футів і загинути. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Постраждалий Філіп Пакссон дотримувався вказівок Google Maps, коли їхав додому пізно ввечері у вересні 2022 року з вечірки з нагоди 9-річчя своєї доньки. Навігаційна система вказала йому пройти через немаркований і незабарикадований міст, який обвалився багато років тому, йдеться у позові, поданому у вівторок.

Пакссон з'їхав з незабарикадованого краю мосту в Гікорі, Північна Кароліна, і потонув, йдеться в позові.

У позові стверджується, що сусіди висловили занепокоєння тим, що Google Maps перевів водіїв через міст, який нібито не ремонтували після його часткового обвалу в 2013 році.

«За роки до цієї трагедії жителі Гікорі просили полагодити дорогу або належним чином забарикадувати її, перш ніж хтось постраждав або вбив. Їхні вимоги залишилися без відповіді», – заявив адвокат родини Паксона Роберт Циммерман. «Ми виявили, що Карти Google роками неправильно спрямовували автомобілістів, таких як містер Пакссон, на цю зруйновану дорогу, незважаючи на отримання скарг від громадськості, які вимагали від Google виправити свою карту та маршрути, щоб позначити дорогу як ЗАКРИТУ».

Незважаючи на те, що жителі повідомили Google Maps про небезпечний міст, програма продовжувала навігацію водіїв по ньому, стверджує позов, який містить звіт, надісланий Google Maps жінкою з проханням оновити навігаційну систему.

Доповнення 

Крім Google, родина судиться зі своєю материнською компанією, Alphabet, і двома місцевими компаніями, які, як вона стверджує, відповідали за утримання землі та мосту, а також належних барикад і попереджувальних знаків, і не змогли відремонтувати міст або поставити барикади та попередження про небезпеку. У позові стверджується недбалість, навмисна та необдумана поведінка компаній і вимагається невизначена сума штрафних збитків.

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