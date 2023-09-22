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У США перекинувся автобус зі шкільним оркестром: щонайменше одна людина загинула

У США перекинувся автобус зі шкільним оркестром: щонайменше одна людина загинула

Київ • УНН

 • 157725 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. У четвер у штаті Нью-Йорк,США, на шосе перекинувся та розбився автобус, який перевозив членів оркестру середньої школи, які їхали в музичний табір. У результаті чого загинула щонайменше одна людина та поранено десятки інших, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул оприлюднила заяву, в якій підтвердила, що у ДТП  загинула одна доросла людина. 

CNN з посиланням на служби надзвичайних ситуацій повідомила, що одна людина загинула та 49 студентів отримали поранення, троє з них у важкому стані. Мережа повідомила, що 45 студентів отримали невеликі удари та синці, і бачили, як вони ходили навколо місця події після аварії.

Відразу стало відомо кілька офіційних подробиць

Аварія сталася рано вдень на міжштатній автомагістралі 84 поблизу міста Ваваянда. Поліція штату Нью-Йорк повідомила в соцмережах, що на той момент шосе було перекрито.

Рятувальні служби округу Орандж, штат Нью-Йорк, повідомили, що мали справу з «перекиданням автобуса», який вони назвали інцидентом із «масовими жертвами», не повідомляючи подробиць.

Відповідно до заяви шкільного округу Фармінгдейл, опублікованої місцевими ЗМІ, автобус перевозив учасників середньошкільного оркестру з Фармінгдейла, штат Нью-Йорк, в окрузі Нассау, які їхали в табір оркестру в Грілі, штат Пенсільванія.

П'ять інших автобусів прямували до табору в рамках поїздки, щорічної екскурсії оркестру, згідно зі шкільним округом, розвернулися і попрямували назад у Фармінгдейл після аварії, повідомляють місцеві ЗМІ.

Про те, що стало причиною аварії, не повідомляється. У цей час в районі була ясна погода.

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