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У Чорногорії через ДТП українцю ампутували кінцівку - ЗМІ

У Чорногорії через ДТП українцю ампутували кінцівку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 130334 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Чорногорії в смертельній ДТП постраждав громадянин України, йому ампутували ліву кінцівку, повідомили у Клінічному центрі Чорногорії (KCCG), інформує УНН з посиланням на чорногорське видання Pobjeda.

Деталі

У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 19 вересня близько 12 години за місцевим часом на дорозі в місті Обзовіца, загинуло двоє людей - громадянин Великої Британії та дев'ятнадцятирічна дівчина з Подгориці. Аварія сталася, коли автобус з'їхав з дороги в яр.

В автобусі було близько 30 пасажирів. Як повідомили у місцевій прокуратурі, 22 людини звернулися до закладів охорони здоров'я, з них низку направили до Клінічного центру Чорногорії.

Медичний директор Клінічного центру Чорногорії (KCCG) Зоран Терзіч оголосив 20 вересня вранці, що життя одного пацієнта в цьому медичному закладі перебуває в небезпеці після ДТП. За його словами, це громадянин України, якому ампутували ліву кінцівку.

Цитата

"Пацієнт, який перебуває в реанімації, надійшов з тяжкою контузійною травмою лівої кінцівки - з пораненням пахвинної області та кінцевого відділу товстої кишки. Йому було проведено ампутацію лівої кінцівки та діагностично-оперативне лікування пошкоджень паху та кінцевого відділу товстої кишки. Він перебував у тяжкому геморагічному шоці і отримав найтяжчі травми. Усі заходи реанімації та інтенсивного лікування були проведені для того, щоб сьогодні вранці (20 вересня - ред.) стан пацієнта був більш стабільним, його життя все ще перебуває під загрозою, він перебуває під інтенсивним лікуванням та спостереженням", - сказав Терзіч в ефірі програми Vijesti.

Інші дев'ять пацієнтів, як вказано, перебувають у стабільному стані.

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