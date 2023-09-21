В Черногории из-за ДТП украинцу ампутировали конечность - СМИ

Детали

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 19 сентября около 12 часов по местному времени на дороге в городе Обзовица, погибли два человека - гражданин Великобритании и девятнадцатилетняя девушка из Подгорицы. Авария произошла, когда автобус съехал с дороги в овраг.

В автобусе было около 30 пассажиров. Как сообщили в местной прокуратуре, 22 человека обратились в учреждения здравоохранения, из них ряд направили в Клинический центр Черногории.

Медицинский директор Клинического центра Черногории (KCCG) Зоран Терзич объявил 20 сентября утром, что жизнь одного пациента в этом медицинском учреждении находится в опасности после ДТП. По его словам, это гражданин Украины, которому ампутировали левую конечность.

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"Пациент, который находится в реанимации, поступил с тяжелой контузионной травмой левой конечности - с ранением паховой области и конечного отдела толстой кишки. Ему была проведена ампутация левой конечности и диагностически-оперативное лечение повреждений паха и конечного отдела толстой кишки. Он находился в тяжелом геморрагическом шоке и получил тяжелейшие травмы. Все меры реанимации и интенсивного лечения были проведены для того, чтобы сегодня утром (20 сентября - ред.) состояние пациента было более стабильным, его жизнь все еще находится под угрозой, он находится под интенсивным лечением и наблюдением", - сказал Терзич в эфире программы Vijesti.

Остальные девять пациентов, как указано, находятся в стабильном состоянии.