В США перевернулся автобус со школьным оркестром: по меньшей мере один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В четверг в штате Нью-Йорк, США, на шоссе перевернулся и разбился автобус, который перевозил членов оркестра средней школы, которые ехали в музыкальный лагерь. В результате чего погиб по меньшей мере один человек и ранены десятки других, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул обнародовала заявление, в котором подтвердила, что в ДТП погиб один взрослый человек.
CNN со ссылкой на службы чрезвычайных ситуаций сообщила, что один человек погиб и 49 студентов получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Сеть сообщила, что 45 студентов получили небольшие ушибы и синяки, и видели, как они ходили вокруг места происшествия после аварии.
Сразу стало известно несколько официальных подробностей
Авария произошла рано днем на межштатной автомагистрали 84 вблизи города Ваваянда. Полиция штата Нью-Йорк сообщила в соцсетях, что на тот момент шоссе было перекрыто.
Спасательные службы округа Орандж, штат Нью-Йорк, сообщили, что имели дело с «опрокидыванием автобуса», который они назвали инцидентом с «массовыми жертвами», не сообщая подробностей.
Согласно заявлению школьного округа Фармингдейл, опубликованному местными СМИ, автобус перевозил участников оркестра средней школы из Фармингдейла, штат Нью-Йорк, в округе Нассау, которые направлялись в лагерь оркестра в Грили, штат Пенсильвания.
Пять других автобусов направлялись в лагерь в рамках поездки, ежегодной экскурсии оркестра, согласно школьному округу, развернулись и направились обратно в Фармингдейл после аварии, сообщают местные СМИ.
О том, что стало причиной аварии, не сообщается. В это время в районе была ясная погода.
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