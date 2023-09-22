В США жена погибшего в ДТП мужа подала в суд на Google Maps: приложение выстроило "смертельный" маршрут

Детали

Пострадавший Филипп Пакссон следовал указаниям Google Maps, когда ехал домой поздно вечером в сентябре 2022 года с вечеринки по случаю 9-летия своей дочери. Навигационная система указала ему пройти через немаркированный и незабарикадированный мост, который обвалился много лет назад, говорится в иске, поданном во вторник.

Пакссон съехал с незабаррикадированного края моста в Гикоре, Северная Каролина, и утонул, говорится в иске.

В иске утверждается, что соседи выразили обеспокоенность тем, что Google Maps перевел водителей через мост, который якобы не ремонтировали после его частичного обвала в 2013 году.

«За годы до этой трагедии жители Гикори просили починить дорогу или должным образом забаррикадировать ее, прежде чем кто-то пострадал или был убит. Их требования остались без ответа», – заявил адвокат семьи Паксона Роберт Циммерман. «Мы обнаружили, что Карты Google годами неправильно направляли автомобилистов, таких как мистер Пакссон, на эту разрушенную дорогу, несмотря на жалобы от общественности, которая требовала от Google исправить свою карту и маршруты, чтобы обозначить дорогу как ЗАКРЫТУЮ».

Несмотря на то, что жители сообщили Google Maps об опасном мосте, программа продолжала навигацию водителей по нему, утверждает иск, который содержит отчет, отправленный Google Maps женщиной с просьбой обновить навигационную систему.

Дополнение

Помимо Google, семья судится со своей материнской компанией Alphabet и двумя местными компаниями, которые, как она утверждает, отвечали за содержание земли и моста, а также надлежащих баррикад и предупреждающих знаков, и не смогли отремонтировать мост или поставить баррикады и предупреждения об опасности. В иске утверждается халатность, преднамеренное и необдуманное поведение компаний и требуется неопределенная сумма штрафных убытков.

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