В США жена погибшего в ДТП мужа подала в суд на Google Maps: приложение выстроило "смертельный" маршрут

ukru
Эксклюзив
13:47 • 19354 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 40536 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 33390 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 43371 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 103250 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 126448 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 156918 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 189269 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136948 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127145 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 117882 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 58927 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 111170 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 85196 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 55530 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 156927 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 189275 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 133067 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 139896 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 176803 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 32264 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 111170 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 152405 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 159484 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 163536 просмотра
Актуальное
В США жена погибшего в ДТП мужа подала в суд на Google Maps: приложение выстроило "смертельный" маршрут

В США жена погибшего в ДТП мужа подала в суд на Google Maps: приложение выстроило "смертельный" маршрут

Киев • УНН

 • 304229 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Семья мужчины из Северной Каролины, США, подала в суд на Google, утверждая, что приложение Maps заставило его съехать с разрушившегося моста, упасть с высоты примерно 20 футов и погибнуть. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Пострадавший Филипп Пакссон следовал указаниям Google Maps, когда ехал домой поздно вечером в сентябре 2022 года с вечеринки по случаю 9-летия своей дочери. Навигационная система указала ему пройти через немаркированный и незабарикадированный мост, который обвалился много лет назад, говорится в иске, поданном во вторник.

Пакссон съехал с незабаррикадированного края моста в Гикоре, Северная Каролина, и утонул, говорится в иске.

В иске утверждается, что соседи выразили обеспокоенность тем, что Google Maps перевел водителей через мост, который якобы не ремонтировали после его частичного обвала в 2013 году.

«За годы до этой трагедии жители Гикори просили починить дорогу или должным образом забаррикадировать ее, прежде чем кто-то пострадал или был убит. Их требования остались без ответа», – заявил адвокат семьи Паксона Роберт Циммерман. «Мы обнаружили, что Карты Google годами неправильно направляли автомобилистов, таких как мистер Пакссон, на эту разрушенную дорогу, несмотря на жалобы от общественности, которая требовала от Google исправить свою карту и маршруты, чтобы обозначить дорогу как ЗАКРЫТУЮ».

Несмотря на то, что жители сообщили Google Maps об опасном мосте, программа продолжала навигацию водителей по нему, утверждает иск, который содержит отчет, отправленный Google Maps женщиной с просьбой обновить навигационную систему.

Дополнение 

Помимо Google, семья судится со своей материнской компанией Alphabet и двумя местными компаниями, которые, как она утверждает, отвечали за содержание земли и моста, а также надлежащих баррикад и предупреждающих знаков, и не смогли отремонтировать мост или поставить баррикады и предупреждения об опасности. В иске утверждается халатность, преднамеренное и необдуманное поведение компаний и требуется неопределенная сумма штрафных убытков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США перевернулся автобус со школьным оркестром: по меньшей мере один человек погиб

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы