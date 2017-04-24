У спонсора "Радикальної партії" C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку

У минулому році, згідно з декларацією за 2015 рік, доходи від роялті політика були значно менше, і становили 3,54 млн грн.

Згідно з даними Реєстру Мін’юсту України, ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” належить батькові народного депутата — Віктору Рибалці. Ця компанія входить до складу корпорації “S. Group”, яка займається виробництвом і продажем снекової продукції під торговими марками “Мачо”, “Semki”, “Козацька слава”, “Kartofan” тощо. Сам же Сергій Рибалка має права на торгову марку “Semki”, а також низку патентів на промислові зразки і корисні моделі, за які він і отримує дохід у вигляді роялті від ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ”.

На початку квітня цього року в рамках кримінального провадження ГПУ, Печерський районний суд м.Києва заарештував рахунки ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ”. При цьому, крім гривневих і валютних, у компанії також були арештовані рахунки і в російських рублях (в “Укрексімбанку”).

Навіщо ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” знадобилися рахунку в російській валюті, журналісти УНН спробували з’ясувати в рамках власного журналістського розслідування.

І, як вдалося встановити, у РФ існує дві пов’язані між собою компанії (створені офшорними підприємствами, зареєстрованими за однією адресою), які як під копірку здійснюють діяльність, аналогічну бізнесу ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” і корпорації “S.Group” в цілому.

Крім того, російські ТОВ “МЕГА ТРЕЙД” і ТОВ “СНЕК-ГРУП” використовують у своїй діяльності торговельні марки, підозріло співзвучні з українськими торговими марками сім’ї Рибалки. Наприклад, у української ТМ “Мачо” є російський брат-близнюк — ТМ “Мачо Хіт”.

Примітно, що упаковка українських горішків “Мачо” і російських “Мачо Хіт” виконана в одній кольоровій гамі і шрифтах. Якщо не звертати увагу на незначну відмінність у назві, то різницю між ними можна і зовсім не помітити.

Більш того, виявилося, що початковим власником російського “Мачо хіт” (згідно з відомостями Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків РФ), виступало ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ”, яке належить батькові Рибалки. У 2011 році цей бренд був переданий офшорній компанії СОЛДЕКС ЛІМІТЕД, яка в свою чергу раніше володіла українською ТМ “Мачо”.

Через кілька місяців СОЛДЕКС ЛІМІТЕД (зареєстрована на Британських Віргінських островах) віддала право на використання ТМ “Мачо Хіт” в РФ компанії Archimboldo Limited (офшор Кіпру). А вже від неї російське ТОВ “МЕГА ТРЕЙД” незабаром отримало субліцензію на виробництво горішків під назву “Мачо Хіт”. Продажами цього бренду в РФ зайнялося ТОВ “СНЕК-ГРУП”. Про особливості діяльності цієї компанії йтиметься в наступних публікаціях УНН.

Орієнтовна схема руху прав для брендів “Мачо Хіт” і “Мачо”

Така складна схема передачі прав для брендів дозволяє виробляти товар на потужностях в одній країні і при цьому виводити на офшорні компанії кошти за користування торгової марки у вигляді роялті.

Аналогічно влаштований бізнес нардепа С.Рибалка і в Україні, про що раніше в своїх розслідуваннях розповідали журналісти програми “Схеми”.

Повертаючись до російської компанії “МЕГА ТРЕЙД”, важливо відзначити, що це далеко не пустушка на папері. Зазначене підприємство, згідно з даними Єдиного держ. реєстру юр.осіб РФ має статутний капітал у розмірі понад 11,6 млн рублів і навіть у своєму розпорядженні власні виробничі потужності.

Говорячи простими словами, у російської компанії, яка кіпрськими і віргінськими офшорами пов’язана з “радикальним” політиком Рибалкою, є свій особистий завод з виробництва снеків у Липецьку (адреса: 398042, Росія, Липецька обл., м.Ліпецк, пр.Пестеля, 38 ) (!)

Виходячи з усього вище викладеного, можна зробити висновки про те, що сімейний снековий бізнес Сергія Рибалки таки йде корінням в РФ, і наявність в українського ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” рахунків в російських рублях — далеко не випадковість, а дуже навіть необхідний атрибут. Також не виключено, що і роялті “радикального” політика від “СНЕК ЕКСПОРТ” в цьому році збільшилося майже в два рази не тільки завдяки офшорним схемам, а й російським клонам товарів його сімейної компанії.

Розслідування діяльності офшорних і російських компаній, пов’язаних з бізнесом Рибалок, триває. Їхні результати будуть опубліковані в наступних матеріалах редакції УНН.

Нагадаємо, раніше журналістам УНН вдалося зафіксувати продаж продукції корпорації "S. Group "на території окупованого Криму і Донецька.