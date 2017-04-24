У спонсора “Радикальной партии” C.Рыбалки журналисты обнаружили завод в Липецке

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Народный депутат от “Радикальной партии” Сергей Рыбалка, как сказано в его электронной декларации о доходах за 2016 год, в виде роялти от деятельности семейной компании ООО “СНЭК ЭКСПОРТ” получил более 6 млн грн, передает УНН.

В прошлом году, согласно декларации за 2015 год, доходы от роялти политика были значительно меньше, и составляли 3,54 млн грн.

Согласно данным Реестра Минюста Украины, ООО “СНЭК ЭКСПОРТ” принадлежит отцу народного депутата — Виктору Рыбалке. Эта компания входит в состав корпорации “S. Group”, которая занимается производством и продажей снэковой продукции под торговыми марками “Мачо”, “Semki”, “Козацька слава”, “Kartofan” и др. Сам же Сергей Рыбалка имеет права на торговую марку “Semki”, а также ряд патентов на промышленные образцы и полезные модели, за которые он и получает доход в виде роялти от ООО “СНЭК ЭКСПОРТ”.

В начале апреля этого года в рамках уголовного производства ГПУ, Печерский районный суд г.Киева арестовал счета ООО “СНЭК ЭКСПОРТ”. При этом, кроме гривневых и валютных, у компании также были арестовали счета и в российских рублях (в “Укрэксимбанке”). 

Зачем ООО “СНЭК ЭКСПОРТ” понадобились счета в российской валюте, журналисты УНН попытались выяснить в рамках собственного журналистского расследования.

И, как удалось установить, в РФ существует две связанные между собой компании (созданные оффшорными предприятиями, зарегистрироваными по одному адресу), которые как под копирку осуществляют деятельность, аналогичную бизнесу ООО “СНЭК ЭКСПОРТ” и корпорации “S.Group” в целом.

Кроме того, российские ООО “МЕГА ТРЕЙД” и ООО “СНЭК-ГРУП” используют в своей деятельности торговые марки, подозрительно созвучные с украинскими торговыми марками семьи Рыбалки. К примеру, у украинского ТМ “Мачо” имеется российский брат-близнец — ТМ “Мачо Хит”.

Примечательно, что упаковка украинских орешков “Мачо” и российских “Мачо Хит” выполнена в одной цветной гамме и шрифтах. Если не обращать внимание на незначительное отличие в названии, то разницу между ними можно и вовсе не заметить.

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Более того, оказалось, что изначальным владельцем российского “Мачо хит” (согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ), выступало принадлежащее отцу Рыбалки — ООО “СНЭК ЭКСПОРТ”. В 2011 году этот бренд был передан оффшорной компании СОЛДЕКС ЛИМИТЕД, которая в свою очередь ранее владела украинской ТМ “Мачо”.

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Через несколько месяцев СОЛДЕКС ЛИМИТЕД (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) отдала право на использование ТМ “Мачо хит” в РФ компании Archimboldo Limited (оффшор Кипра). А уже от нее российское ООО “МЕГА ТРЕЙД” вскоре получило сублицензию на производство орешков под название “Мачо хит”. Продажами этого бренда в РФ занялось ООО “СНЭК-ГРУП”. Об особенностях деятельности этой компании речь пойдет в следующих публикациях УНН.

Ориентировочная схема движения прав для брендов "Мачо хит" и "Мачо"

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Такая сложная схема передачи прав для брендов позволяет производить товар на мощностях в одной стране и при этом выводить на оффшорные компании средства за пользование торговой марки в виде роялти.

Аналогично устроен бизнес нардепа С.Рыбалки и в Украине, о чем ранее в своих расследованиях рассказывали журналисты программы “Схемы”.

Возвращаясь к российской компании “МЕГА ТРЕЙД”, важно отметить, что это далеко не пустышка на бумаге. Указанное предприятие, согласно данным Единого гос. реестра юр.лиц РФ имеет уставной капитал в размере более 11,6 млн рублей и даже располагает собственными производственными мощностями.

Говоря простыми словами, у российской компании, которая кипрскими и виргинскими оффшорами связана с “радикальным” политиком Рыбалкой, имеется свой личный завод по производству снэков в Липецке (адрес: 398042, Россия, Липецкая обл., г.Липецк, пер.Пестеля, 38) (!)

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать выводы о том, что семейный снэковый бизнес Сергея Рыбалки таки уходит корнями в РФ, и наличие у украинского ООО “СНЭК ЭКСПОРТ” счетов в российских рублях — далеко не случайность, а очень даже необходимый атрибут. Также не исключено, что и роялти “радикального” политика от “СНЭК ЭКСПОРТ” в этом году увеличилось почти в два раза не только благодаря оффшорным схемам, но и российским клонам товаров его семейной компании.

Расследование деятельности оффшорных и российских компаний, связанных с бизнесом Рыбалок, продолжается. Их результаты будут опубликованы в следующих материалах редакции УНН.

Напомним, ранее журналистам УНН удалось зафиксировать продажу продукции корпорации “S. Group” на территории оккупированного Крыма  и Донецка.

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