Компании семейного бизнеса С.Рыбалки имеют банковские счета в российских рублях

Решение о наложении арестов на счета компаний приняты в рамках уголовного производства по фактам злоупотребления властью или служебным положением.

В ходатайстве прокурора указывается, что деньги на арестованных счетах компаний "являются вещественными доказательствами, средствами совершения и полученными в результате совершения уголовного правонарушения, которое расследуется в данном уголовном производстве, а потому есть необходимость наложить арест на эти средства".

Так, счета ООО "Снек экспорт" были арестованы в ПриватБанке, в банке "Финансовая инициатива" и "Укрэксимбанке".

Именно в "Укрэксимбанке" ООО "Снек экспорт", кроме гривневых и валютных счетов, имело также и счет в российских рублях.

По данным Реестра Минюста ООО "Снек экспорт" (Днепр), принадлежит Виктору Рыбалке - отцу главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и деятельности Сергея Рыбалки.

"Снек экспорт" входит в состав корпорации S.Group, которая производит снеки, сухарики, гренки, чипсы.

Также арест был наложен на счета ООО "Фаэтон Транс" - в "Укрэксимбанке". Кроме гривневых и валютных, указанная компания тоже имела счет в российских рублях.

На официальном портале компании S.Group указано, что ООО "Фаэтон Транс" является генеральным партнером корпорации по транспортным перевозкам.

Кроме того, счета в рублях арестовали также и в ООО "Вкусная страна". Руководителем указанной компании (зарегистрирована в Днепре), согласно данным реестра Минюста, указанный Олег Игоревич Кривохатько. И лицо с аналогичным фамилией, именем и отчеством указано среди помощников народного депутата С.Рыбалки.

Напомним, как сообщал УНН, в Верховной Раде требуют создать комиссию по расследованию коррупционных деяний Сергея Рыбалки.

Также напомним, накануне ГПУ и СБУ провели обыски в корпорации S.Group.

По данным правоохранителей, семейная компания Рыбалок уклонялась от уплаты налогов.

Сам нардеп С.Рыбалка уклонился от уплаты налогов как минимум на сумму 30 млн грн. По данному факту также открыто уголовное производство.