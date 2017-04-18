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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23472 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86052 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143806 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112085 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113639 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 110699 просмотра

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Компании семейного бизнеса С.Рыбалки имеют банковские счета в российских рублях

Компании семейного бизнеса С.Рыбалки имеют банковские счета в российских рублях

Киев  •  УНН

 • 17143 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева 5 апреля арестовал банковские счета ряда компаний, среди которых ООО "Снек экспорт", принадлежащих семейному бизнесу нардепа от Радикальной партии Сергея Рыбалки. При этом указанная компания и еще несколько имели банковские счета в российских рублях. Об этом свидетельствует текст судебных решений, передает УНН со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Решение о наложении арестов на счета компаний приняты в рамках уголовного производства по фактам злоупотребления властью или служебным положением.

В ходатайстве прокурора указывается, что деньги на арестованных счетах компаний "являются вещественными доказательствами, средствами совершения и полученными в результате совершения уголовного правонарушения, которое расследуется в данном уголовном производстве, а потому есть необходимость наложить арест на эти средства".

Так, счета ООО "Снек экспорт" были арестованы в ПриватБанке, в банке "Финансовая инициатива" и "Укрэксимбанке".

Именно в "Укрэксимбанке" ООО "Снек экспорт", кроме гривневых и валютных счетов, имело также и счет в российских рублях.

По данным Реестра Минюста ООО "Снек экспорт" (Днепр), принадлежит Виктору Рыбалке - отцу главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и деятельности Сергея Рыбалки.

"Снек экспорт" входит в состав корпорации S.Group, которая производит снеки, сухарики, гренки, чипсы.

Также арест был наложен на счета ООО "Фаэтон Транс" - в "Укрэксимбанке". Кроме гривневых и валютных, указанная компания тоже имела счет в российских рублях.

На официальном портале компании S.Group указано, что ООО "Фаэтон Транс" является генеральным партнером корпорации по транспортным перевозкам.

Кроме того, счета в рублях арестовали также и в ООО "Вкусная страна". Руководителем указанной компании (зарегистрирована в Днепре), согласно данным реестра Минюста, указанный Олег Игоревич Кривохатько. И лицо с аналогичным фамилией, именем и отчеством указано среди помощников народного депутата С.Рыбалки.

Напомним, как сообщал УНН, в Верховной Раде требуют создать комиссию по расследованию коррупционных деяний Сергея Рыбалки.

Также напомним, накануне ГПУ и СБУ провели обыски в корпорации S.Group.

По данным правоохранителей, семейная компания Рыбалок уклонялась от уплаты налогов.

Сам нардеп С.Рыбалка уклонился от уплаты налогов как минимум на сумму 30 млн грн. По данному факту также открыто уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

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