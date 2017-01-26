ДФС розпочала перевірку доходів голови банківського комітету ВР С.Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Державна фіскальна служба розпочала позапланові перевірки доходів народних депутатів, серед яких голова банківського комітету ВР Сергій Рибалка. Про це повідомив очільник ДФС Роман Насіров на прес-конференції, передає УНН.
За його словами, очікувати на результати можна за три місяці.
“Така інформація є, і перевірки розпочаті. Реалістично, із всіма запитами, це робиться до трьох місяців”, — сказав Р.Насіров.
Нагадаємо, Державній фіскальні службі доручили перевірити сплату податків 9 народними депутатами за клопотанням Генпрокуратури. Зокрема, ДФС має перевірити, чи ухилявся від сплати податків народний депутат від “Радикальної партії”, голова банківського комітету ВР Сергій Рибалка. Згідно з декларацією нардепа, на своїх рахунках і готівкою він тримає понад 49 млн грн, при тому, що у 1999-2015 рр. сплатив податки тільки із 16 млн грн доходу.