ГФС начала проверку доходов председателя банковского комитета ВР С.Рыбалки

По его словам, ожидать результаты можно через три месяца.

"Такая информация есть, и проверки начаты. Реалистично, со всеми запросами, это делается до трех месяцев", - сказал Р.Насиров.

Напомним, Государственной фискальные службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генпрокуратуры. В частности, ГФС должна проверить, уклонялся ли от уплаты налогов народный депутат от "Радикальной партии", председатель банковского комитета ВР Сергей Рыбалка. Согласно декларации нардепа, на своих счетах и ​​наличными он держит более 49 млн грн, при том, что в 1999-2015 гг. уплатил налоги только с 16 млн грн дохода.