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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГФС начала проверку доходов председателя банковского комитета ВР С.Рыбалки

ГФС начала проверку доходов председателя банковского комитета ВР С.Рыбалки

Киев • УНН

 • 10921 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Государственная фискальная служба начала внеплановые проверки доходов народных депутатов, среди которых председатель банковского комитета ВР Сергей Рыбалка. Об этом сообщил глава ГФС Роман Насиров на пресс-конференции, передает УНН.

По его словам, ожидать результаты можно через три месяца.

"Такая информация есть, и проверки начаты. Реалистично, со всеми запросами, это делается до трех месяцев", - сказал Р.Насиров.

Напомним, Государственной фискальные службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генпрокуратуры. В частности, ГФС должна проверить, уклонялся ли от уплаты налогов народный депутат от "Радикальной партии", председатель банковского комитета ВР Сергей Рыбалка. Согласно декларации нардепа, на своих счетах и ​​наличными он держит более 49 млн грн, при том, что в 1999-2015 гг. уплатил налоги только с 16 млн грн дохода.

Украинские Национальные Новости

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