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Компанії родинного бізнесу С.Рибалки мають банківські рахунки у російських рублях

Компанії родинного бізнесу С.Рибалки мають банківські рахунки у російських рублях

Київ • УНН

 • 17146 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва 5 квітня заарештував банківські рахунки низки компаній, серед яких ТОВ “Снек експорт”, що належать родинному бізнесу нардепа від Радикальної партії Сергія Рибалки. При цьому вказана компанія і ще декілька мали банківські рахунки у російських рублях. Про це свідчить текст судових рішень, передає УНН з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Рішення про накладання арештів на рахунки компаній прийняті в рамках кримінального провадження за фактами зловживання владою або службовим становищем.

У клопотанні прокурора зазначається, що гроші на арештованих рахунках компаній “є речовими доказами, засобами вчинення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти”.

Так, рахунки ТОВ “Снек експорт” було заарештовано в ПриватБанку, в банку “Фінансова ініціатива” і “Укрексімбанку”.

Саме у “Укрексімбанку” ТОВ “Снек експорт”, окрім гривневих і валютних рахунків, мало також і рахунок у російських рублях.

За даними Реєстру Мін’юсту ТОВ “Снек експорт” (Дніпро), належить Віктору Рибалці — батькові голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалки.

“Снек експорт” входить до складу корпорації S.Group, яка виробляє снеки, сухарики, грінки, чіпси.

Також арешт було накладено на рахунки ТОВ “Фаетон Транс” — в “Укрексімбанку”. Окрім гривневих та валютних, вказана компанія теж мала рахунок у російських рублях.

На офіційному порталі корпорації S.Group вказано, що ТОВ “Фаетон Транс” є генеральним партнером корпорації із транспортних перевезень.

Крім того, рахунки в рублях арештували також і у ТОВ “Смачна країна”. Керівником вказаної компанії (зареєстрована в Дніпрі), згідно з даними реєстру Мін’юсту, вказаний Олег Ігорович Кривохатько. І особа з аналогічним прізвищем, ім’ям та по батькові зазначена серед помічників народного депутата С.Рибалки.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Верховній Раді вимагають створити комісію з розслідування корупційних діянь Сергія Рибалки.

Також нагадаємо, напередодні ГПУ та СБУ провели обшуки в корпорації S.Group.

За даними правоохоронців родинна компанія Рибалків ухилялася від сплати податків.

Сам нардеп С.Рибалка ухилився від сплати податків щонайменше на суму 30 млн грн. За даними фактом також відкрито кримінальне провадження.

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