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Суд арестовал счета компаний семейного бизнеса радикала С.Рыбалки

Суд арестовал счета компаний семейного бизнеса радикала С.Рыбалки

Киев  •  УНН

 • 19063 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева 5 апреля арестовал банковские счета ряда компаний, среди которых ООО "Снек экспорт", принадлежащих семейному бизнесу нардепа от радикальной партии Сергею Рыбалке. Об этом свидетельствуют данные из Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Так, счета ООО “Снек экспорт” арестованы в ПриватБанке, в банке “Финансовая инициатива” и “Укрэксимбанке”.

При этом в “Укрэксимбанка” “Снек экспорт” кроме гривневых и валютных счетов, имело также и счет в российских рублях. На него также наложен арест.

Соответствующие решения Печерского районного суда были приняты в рамках расследования уголовного производства № 42016000000002442 от 19 сентября 2016 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

В ходатайстве прокурора указывается, что деньги на арестованных счетах компаний “являются вещественными доказательствами, средствами совершения и полученные в результате совершения уголовного правонарушения, которое расследуется в данном уголовном производстве, а потому есть необходимость наложить арест на эти средства”.

По данным Реестра Минюста ООО “Снек экспорт” (Днепр) принадлежит Виктору Рыбалке — отцу главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и деятельности Сергея Рыбалки.

“Снек экспорт” входит в состав корпорации S.Group, которая производит снеки, сухарики, гренки, чипсы.

Кроме того, в рамках одного и того же производства (№ 42016000000002442) Печерским судом также наложены аресты на счета таких компаний:

— ООО “Агросахинвест-2002” в “Укрэксимбанке”, “ПриватБанке”, “Банке Восток”;

— ООО “Новая компания-2006” — в Дельта Банке, Приватбанке, “Банке Восход”;

— ООО “Мейн стрим ЛТД” — в “ТАСкомбанке”;

— ООО “Провод Корп” — в “ПУМБ”;

— ООО “Фаэтон Транс” — в Укрэксимбанке;

— ООО “Самоцвет” — в “Банке Восток”;

— ООО “Чистая планета” — в банке “Финансовая инициатива”;

— ООО “УКРБУДПОСТАЧ” — в “УкрСиббанке”;

— ООО “Витафудз” — в “Укрэксимбанке”.

— ООО “Вкусная Страна” — в Укрэксимбанке.

Добавим, что руководителем ООО “Вкусная Страна” (что тоже зарегистрировано в Днепре), согласно данным реестра Минюста, указан Олег Игоревич Кривохатько. И лицо с аналогичной фамилией, именем и отчеством указано среди помощников народного депутата С.Рыбалки.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде требуют создать комиссию по расследованию коррупционных деяний Сергея Рыбалки.

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