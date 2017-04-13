Суд заарештував рахунки компаній родинного бізнесу радикала С.Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва 5 квітня заарештував банківські рахунки низки компаній, серед яких ТОВ “Снек експорт”, що належать родинному бізнесу нардепа від радикальної партії Сергія Рибалки. Про це свідчать дані з Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Так, рахунки ТОВ “Снек експорт” заарештовано в ПриватБанку, в банку “Фінансова ініціатива” і “Укрексімбанку”.
При цьому, в “Укрексімбанку” “Снек експорт” окрім гривневих і валютних рахунків, мало також і рахунок у російських рублях. На нього також накладено арешт.
Відповідні рішення Печерського районного суду були прийняті в рамках розслідування кримінальної провадження № 42016000000002442 від 19 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК (зловживання владою або службовим становищем).
У клопотанні прокурора зазначається, що гроші на арештованих рахунках компаній “є речовими доказами, засобами вчинення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти”.
За даними Реєстру Мінюсту ТОВ “Снек експорт” (Дніпро) належить Віктору Рибалці — батькові голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалки.
“Снек експорт” входить до складу корпорації S.Group, яка виробляє снеки, сухарики, грінки, чіпси.
Крім того, в рамках одного й того провадження (№ 42016000000002442) Печерським судом також накладені арешти на рахунки таких компаній:
— ТОВ “Агросахінвест-2002” в “Укрексімбанку”, “ПриватБанку”, “Банку Восток”;
— ТОВ “Нова компанія-2006” — в Дельта Банку, Приватбанку, “Банку Восход”;
— ТОВ “Мейн стрім ЛТД” — в “Таскомбанку”;
— ТОВ “Провід Корп” — в “ПУМБ”;
— ТОВ “Фаетон Транс” — в Укрексімбанку;
— ТОВ “Самоцвіт” — в Банку Восток;
— ТОВ “Чиста планета” — в банку “Фінансова ініціатива”;
— ПП “УКРБУДПОСТАЧ” — в “УкрСиббанку”;
— ТОВ “Вітафудз” — в “Укрексімбанку”.
— ТОВ “Смачна Країна” — в Укрексімбанку.
Додамо, що керівником ТОВ “Смачна Країна” (що теж зареєстрована в Дніпрі), згідно з даними реєстру Мін'юсту, вказаний Олег Ігорович Кривохатько. І особа з аналогічним прізвищем, ім’ям і по-батькові зазначена серед помічників народного депутата С.Рибалки.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді вимагають створити комісію з розслідування корупційних діянь Сергія Рибалки.