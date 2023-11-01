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У "Софії Київській" пояснили, навіщо замовили реставрацію куполів за майже 80 млн грн

Київ • УНН

 • 263203 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Національний заповідник «Софія Київська» заявив, що замовив реставрацію покрівлі й золотих куполів за майже 80 млн грн, адже існуючий вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору є загрозою для збереження цілісності пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проєктна документація отримала погодження Міністерства культури та інформаційної політики, передає УНН.

У "Софії Київській" пояснили, навіщо замовили реставрацію куполів за майже 80 млн грн

Деталі

«Існуючий вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів собору став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національний заповідник «Софія Київська», на балансі якого перебуває Софійський собор, останніми роками неодноразово ставив питання перед Міністерством культури та інформаційної політики про необхідність виконання вищезазначених робіт, але через брак фінансування ситуація тільки погіршувалась.

В заповіднику повідомили, що це призвело до того, що 14 січня 2022 року під час різкого погіршення погодних умов з поривами вітру за даними гідрометеослужби до 23-25 м/с (83 км/год) відбулося падіння хреста з південно-східного купола Софійського собору.

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«Невдовзі завдяки меценатам хрест вдалося відновити і повернути на своє місце. Оскільки хрести Софійського собору були встановлені приблизно в один і той же час, це тільки підтвердило велике занепокоєння стосовно технічного стану інших хрестів. В терміновому порядку на замовлення Національного заповідника "Софія Київська" Українським державним науково-дослідним та проектним інститутом «УкрНДІпроектреставрація» було розроблено проєкт «Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору». В ході цієї роботи фахівцями інституту було проведено детальні конструкторські та науково-технологічні дослідження стану конструктивних елементів всіх куполів, хрестів та покрівлі Софійського собору»,- інформує заповідник.

Зазначається, що за результатами досліджень технічний стан конструктивної системи куполів та, особливо, центрального куполу оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації, конструкції та обшивка хрестів, їх з’єднання з підхресним яблуком до маківки та фальцеві з’єднання знаходяться в гостро аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнації як частини куполів так і маківок, і хрестів.

Проєктом передбачено комплекс заходів щодо попередження виникнення подібних аварійних ситуацій, заміни частини конструктивних систем куполів, позолоти покриття хрестів та куполів і реставрації покрівлі Софійського собору.

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«Проєктна документація «Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору» пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, а також погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. На сьогодні за рахунок меценатських коштів виготовлено 6 хрестів та заплановано укладення угоди на виготовлення центрального хреста також за рахунок меценатів», - йдеться в повідомленні.

Заповідник також зазначає, що 16 жовтня 2023 року було розпочато відкриті торги з особливостями за предметом: «Реставрація покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору». Джерела фінансування: державні кошти, благодійні кошти, спеціальний фонд.

В цьому році на виконання робіт, заявлених у тендері, виділено з Державного бюджету 2 млн грн на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах.

«Інші роботи, у тому числі й золочення, будуть виконуватись після закінчення воєнного стану», - додають в заповіднику.

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