На реставрацію покрівлі і золотих куполів Софійського собору планують витратити до 80 мільйонів: провели тендер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національний заповідник "Софія Київська" збирається здійснити реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору за майже 80 млн грн. Відповідний тендер було опубліковано на сайті Prozorro, передає УНН.
Деталі
У жовтні 2023 року Національний заповідник "Софія Київська" оголосила про тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору.
Конкурс завершився й переможцем тендеру стало ТОВ "Металева покрівля груп" з кінцевою вартістю робіт 79 427 020,00 грн.
Серед джерел фінансування вказуються державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд.
На сайті вказано, що роботи мають бути проведені до 31 грудня 2028 року.
Зазначимо, що зареєстровано низку звернень, зокрема, від Спілки ветеранів війни в якій наголошується, що ця закупівля недоречна, адже армії не вистачає зброї та оснащення
«Армії не вистачає зброї та оснащення! Бюджетні кошти в першу чергу мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України! Ця закупівля недоречна, неефективне несвоєчасне необґрунтоване використання бюджетних коштів!», - йдеться у зверненні.
В соцмережах, люди також висловили обурення через тендер на майже 80 млн грн для реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору під час повномасштабної війни.
Стендап-комік Антон Тимошенко пожартував на цю тему:
«Ізраїль: Залізний купол.
Україна: Золотий купол».
Доповнення
В червні повідомлялося, що районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 306 шкіряних барабанів за 890 тисяч гривень для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.
Проте згодом Дніпровська районна державна адміністрація достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів за 890 тисяч гривень, які планувала встановити в укриттях.