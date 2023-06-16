В укриттях Києва після скандалу передумали закуповувати барабани
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів за 890 тисяч гривень, які планувала встановити в укриттях. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Дніпровської РДА Павла Бабія.
Деталі
"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації щодо закупівлі музичних інструментів (барабанів різних діаметрів), овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації мною направлено відповідні листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії …. для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель.
Достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук",- йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що кошти з державного чи столичного бюджету витрачені не були.
Доповнення
У Дніпровській РДА пояснили, чому вирішили купити барабани.
"Управління освіти Дніпровської РДА, вивчивши позитивний досвід ізраїльської психологічної та вчительської спільноти щодо використання арттерапії, зокрема музики та гри на інструментах, у допомозі дітям, які перебувають у депресивних станах, відчувають підвищену тривожність, емоційну нестабільність, психологічні травми, тому і запланувало закупівлю музичних інструментів", - зазначається у повідомленні РДА.
Нагадаємо
Районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 306 шкіряних барабанів за 890 тисяч гривень для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.
Відповідні дані були розміщені на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro. Торги були завершені ще наприкінці квітня. З-поміж двох учасників виграв ФОП, із яким і уклали контракт.