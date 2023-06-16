В укриттях Києва після скандалу передумали закуповувати барабани

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 3150 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 15751 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 47269 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 41041 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46122 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114364 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180390 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197475 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144101 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137844 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 41971 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31855 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13397 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11252 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27739 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 3158 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28126 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 47272 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197477 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 249600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 1470 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2108 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19578 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24464 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40469 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В укриттях Києва після скандалу передумали закуповувати барабани

Київ • УНН

 • 2131054 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів за 890 тисяч гривень, які планувала встановити в укриттях. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Дніпровської РДА Павла Бабія. 

В укриттях Києва після скандалу передумали закуповувати барабани

Деталі

"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації щодо закупівлі музичних інструментів (барабанів різних діаметрів), овочерізок та сковорідок управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації мною направлено відповідні листи щодо проведення службового розслідування та створення комісії …. для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель.

Достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук",- йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що кошти з державного чи столичного бюджету витрачені не були.

Доповнення

У Дніпровській РДА пояснили, чому вирішили купити барабани.

"Управління освіти Дніпровської РДА, вивчивши позитивний досвід ізраїльської психологічної та вчительської спільноти щодо використання арттерапії, зокрема музики та гри на інструментах, у допомозі дітям, які перебувають у депресивних станах, відчувають підвищену тривожність, емоційну нестабільність, психологічні травми, тому і запланувало закупівлю музичних інструментів", - зазначається у повідомленні РДА.

Нагадаємо

Районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 306 шкіряних барабанів за 890 тисяч гривень для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

Відповідні дані були розміщені на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro. Торги були завершені ще наприкінці квітня. З-поміж двох учасників виграв ФОП, із яким і уклали контракт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96