В укрытиях Киева после скандала передумали закупать барабаны

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"Учитывая общественный резонанс и огласку в средствах массовой информации о закупке музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров), овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации мною направлены соответствующие письма о проведении служебного расследования и создания комиссии …. для проверки обоснованности и целесообразности проведение данных закупок.

Досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук",- говорится в сообщении.

Также отмечается, что средства из государственного или столичного бюджета не были потрачены.

Дополнение

В Днепровской РГА объяснили, почему решили купить барабаны.

"Управление образования Днепровской РГА, изучив положительный опыт израильского психологического и учительского сообщества по использованию арт-терапии, в частности музыки и игры на инструментах, в помощи детям, которые находятся в депрессивных состояниях, испытывают повышенную тревожность, эмоциональную нестабильность, психологические травмы, поэтому и запланировало закупку музыкальных инструментов", - отмечается в сообщении.

Напомним

Районная государственная администрация Днепровского района Киева заказала для укрытия 306 кожаных барабанов за 890 тысяч гривен для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Соответствующие данные были размещены на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro. Торги были завершены еще в конце апреля. Среди двух участников выиграл ФЛП, с которым и заключили контракт.