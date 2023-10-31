На реставрацию кровли и золотых куполов Софийского собора планируют потратить до 80 миллионов: провели тендер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальный заповедник "София Киевская" собирается осуществить реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора за почти 80 млн грн. Соответствующий тендер был опубликован на сайте Prozorro, передает УНН.
Детали
В октябре 2023 года Национальный заповедник "София Киевская" объявил о тендере на реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора.
Конкурс завершился и победителем тендера стало ООО "металлическая кровля групп" с конечной стоимостью работ 79 427 020,00 грн.
Среди источников финансирования указываются государственные и благотворительные средства, а также специальный фонд.
На сайте указано, что работы должны быть проведены до 31 декабря 2028 года.
Отметим, что зарегистрирован ряд обращений, в частности, от Союза ветеранов войны в котором отмечается, что эта закупка неуместна, ведь армии не хватает оружия и оснащения
«Армии не хватает оружия и снаряжения! Бюджетные средства в первую очередь должны быть направлены на финансирование Сил обороны Украины! Эта закупка неуместна, неэффективно несвоевременное необоснованное использование бюджетных средств!», - говорится в обращении.
В соцсетях, люди также выразили возмущение из-за тендера на почти 80 млн грн для реставрации кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора во время полномасштабной войны.
Стендап-комик Антон Тимошенко пошутил на эту тему:
«Израиль: Железный купол.
Украина: золотой купол».
Дополнение
В июне сообщалось, что районная государственная администрация Днепровского района Киева заказала для укрытия 306 кожаных барабанов за 890 тысяч гривен для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.
Однако впоследствии Днепровская районная государственная администрация досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов за 890 тысяч гривен, которые планировала установить в укрытиях.