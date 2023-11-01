В "Софии Киевской" объяснили, зачем заказали реставрацию куполов за почти 80 млн грн

Детали

«Существующее крайне неудовлетворительное состояние крыши, конструктивов и куполов собора стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный заповедник «София Киевская», на балансе которого находится Софийский собор, в последние годы неоднократно ставил вопрос перед Министерством культуры и информационной политики о необходимости выполнения вышеупомянутых работ, но из-за нехватки финансирования ситуация только ухудшалась.

В заповеднике сообщили, что это привело к тому, что 14 января 2022 года во время резкого ухудшения погодных условий с порывами ветра по данным гидрометеослужбы до 23-25 м/с (83 км/ч) произошло падение креста с юго-восточного купола Софийского собора.

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«Вскоре благодаря меценатам крест удалось восстановить и вернуть на свое место. Поскольку кресты Софийского собора были установлены примерно в одно и то же время, это только подтвердило большое беспокойство относительно технического состояния других крестов. В срочном порядке по заказу Национального заповедника "София Киевская" Украинским государственным научно-исследовательским и проектным институтом «УкрНИИпроектреставрация» был разработан проект «Реставрация кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора». В ходе этой работы специалистами института были проведены детальные конструкторские и научно-технологические исследования состояния конструктивных элементов всех куполов, крестов и кровли Софийского собора», - информирует заповедник.

Отмечается, что по результатам исследований техническое состояние конструктивной системы куполов и, особенно, центрального купола оценивается как непригодное к нормальной эксплуатации, конструкции и обшивка крестов, их соединения с подкрестным яблоком к маковке и фальцевые соединения находятся в остро аварийном состоянии, что может в любое время привести к разрушению как части куполов так и маковок, и крестов.

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по предупреждению возникновения подобных аварийных ситуаций, замены части конструктивных систем куполов, позолоты покрытия крестов и куполов и реставрации кровли Софийского собора.

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«Проектная документация «Реставрация кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора» прошла экспертизу и получила положительный экспертный отчет, а также согласование Министерства культуры и информационной политики Украины. На сегодня за счет меценатских средств изготовлено 6 крестов и запланировано заключение соглашения на изготовление центрального креста также за счет меценатов», - говорится в сообщении.

Заповедник также отмечает, что 16 октября 2023 года были начаты открытые торги с особенностями по предмету: «Реставрация кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора». Источники финансирования: государственные средства, благотворительные средства, специальный фонд.

В этом году на выполнение работ, заявленных в тендере, выделено из Государственного бюджета 2 млн грн на установку крестов и замену конструктивных систем крепления на всех куполах.

«Остальные работы, в том числе и золочение, будут выполняться после окончания военного положения», - добавляют в заповеднике.