У "Слузі народу" заявили, що у ВР "переплутали" заяву щодо НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Через технічні неузгодженості на сайті Верховної Ради опублікували старий текст заяви щодо подальшого просування України в НАТО. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Останнім питанням порядку денного сьогоднішнього (3 грудня - ред.) засідання ВР була заява щодо нашого подальшого просування в НАТО. На прохання МЗС підтримати українську урядову делегацію на саміті країн-членів НАТО, що зараз проходить в Лондоні, та нагадати нашим євроатлантичним партнерам про рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо ПДЧ для України Верховна Рада сьогодні (3 грудня - ред.) прийняла постанову. Через технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18:00), на сайті Ради зараз опубліковано старий текст заяви. А новий з'явиться лише завтра (4 грудня - ред.)", - написав Чернєв напередодні пізно ввечері.
При цьому нардеп оприлюднив її текст, де, зокрема, вказано: "Верховна Рада України:...
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- Заявляє, що підтримка інтеграції України в НАТО і надання нашій державі Плану дій щодо членства – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у забезпечення миру і безпеки, черговий крок до зміцнення системи міжнародної безпеки.
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- Закликає парламенти країн-членів НАТО, на виконання п. 23 Декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року, звернутись до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні Плану дій щодо членства.
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- Закликає Парламентську асамблею НАТО в ході чергової весняної сесії 22-25 травня 2020 року в Києві розглянути на пленарній сесії питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ".
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Нагадаємо, 3 грудня нардепи схвалили заяву щодо курсу України в НАТО. Зокрема, в оприлюдненому тексті тієї постанови йшлося: "Уповноважити голову Верховної Ради України на підписання документів, спільно із президентом, прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО; звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною Плану дій щодо членства у НАТО".