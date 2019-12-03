Нардепи схвалили заяву щодо надання Україні ПДЧ в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2327 "Про заяву Верховної ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору". "За" проголосували 284 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Таким чином нардепи закликали Президента України Володимира Зеленського забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО.
"Уповноважити голову Верховної ради України на підписання документів, спільно із президентом прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО; звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною Плану дій щодо членства у НАТО", - йдеться у тексті постанови.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО.
Пізніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не встановлює терміни для вступу України в альянс, але між "нічим" і повноцінним членством лежить довгий шлях.