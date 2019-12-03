Столтенберг висловився про членство України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Північноатлантичний альянс не встановлює терміни для вступу України в альянс, але між "нічим" і повноцінним членством лежить довгий шлях. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на конференції NATO Engages, яка проходить напередодні зустрічі лідерів НАТО в Лондоні, передає кореспондент УНН.
"НАТО вирішила на саміті в Бухаресті в 2008 році, я сам там був, на іншій посаді, я пам'ятаю, ми вирішили, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Це рішення залишається в силі. У той же час ми не встановлюємо точний розклад. Зараз ми концентруємося на тому, як ми можемо допомогти Грузії й Україні рухатися в напрямку євроатлантичної інтеграції, здійснення реформ, модернізації інститутів оборони і безпеки", - заявив генеральний секретар НАТО.
За його словами, на сьогодні присутність НАТО в Грузії більше, ніж будь-коли раніше.
"Ми працюємо як з Грузією, так і з Україною. І я думаю, що є довгий шлях між повноцінним членством і нічим. Те, що ми робимо, це те, як ми допомагаємо Грузії й Україні рухатися в напрямку НАТО, ми також розвиваємо співпрацю - це добре для Грузії та України, але це також добре для НАТО", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на цьому тижні буде перебувати з робочим візитом у Лондоні, зокрема, з метою проведення двосторонніх зустрічей з міністрами країн-членів і партнерів НАТО.