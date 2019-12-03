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Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 13075 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Североатлантический альянс не устанавливает сроки для вступления Украины в альянс, но между "ничем" и полноценным членством лежит долгий путь. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции NATO Engages, которая проходит накануне встречи лидеров НАТО в Лондоне, передает корреспондент УНН.

"НАТО решила на саммите в Бухаресте в 2008 году, я сам там был, на другой должности, я помню, мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это решение остается в силе. В то же время мы не устанавливаем точное расписание. Сейчас мы концентрируемся на том, как мы можем помочь Грузии и Украине двигаться в направлении евроатлантической интеграции, осуществления реформ, модернизации институтов обороны и безопасности", - заявил генеральный секретарь НАТО.

По его словам, на сегодня присутствие НАТО в Грузии больше, чем когда-либо прежде.

"Мы работаем как с Грузией, так и с Украиной. И я думаю, что есть длинный путь между полноценным членством и ничем. То, что мы делаем, это то, как мы помогаем Грузии и Украине двигаться в направлении НАТО, мы также развиваем сотрудничество - это хорошо для Грузии и Украины, но это также хорошо для НАТО", - добавил Столтенберг.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на этой неделе будет находиться с рабочим визитом в Лондоне, в частности, с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО.

Украинские Национальные Новости

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