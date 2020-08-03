У “Слузі народу” очікують розгляд ВР законопроекту про лобізм після місцевих виборів

“У нас чотири альтернативних закони про лобізм. Попереднім парламентам не вдавалося прийняти відповідний закон, чи вдасться зараз не знаю, питання є дуже політизованим. Думаю, що підемо до розгляду цього питання вже після місцевих виборів, щоб не створювати додатковий дратівливий чинник”, — сказав Костін.

За його словами, в комітеті повністю підготовлені до другого читання низка законопроектів, зокрема, “Про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії” № 1013, він очікує голосування в залі. Також законопроект про забезпечення доступу захисника до особи, яка має права на захист — присвячено допуску захисника в місця позбавлення волі. Очікує також остаточного голосування законопроект про автоматичну індексацію аліментів.

Додамо, що в ВР зареєстровані наступні законопроекти про лобізм: № 3059-1 внесений нардепами зі “Слуги народу” Олександром Дубінським та Ольгою Василевською-Смаглюк, № 3059 (Проект Закону про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні), внесений представниками “Батьківщини” Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком, № 3059-2 (Проект Закону про правове та прозоре регулювання діяльності з лобіювання), внесений низкою нардепів зі “Слуги народу”, № 3059-3 (Проект Закону про лобістську діяльність), внесений як альтернативний також “слугами” — нардепами Павлом Фроловим та Денисом Монастирським.

Всі вказані законопроекти пропонують законодавчо врегулювати лобістську діяльність в Україні. Частиною законопроектів пропонується створення Єдиного реєстру суб’єктів лобіювання, проекти також частково розмежовують лобізм та адвокацію. Однак експерти зауважують, що у більшості законопроектів все ж під питанням опиняється діяльність профспілкових організацій.

Як повідомляв УНН, місцеві вибори призначені на 25 жовтня.