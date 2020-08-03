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У “Слузі народу” очікують розгляд ВР законопроекту про лобізм після місцевих виборів

У “Слузі народу” очікують розгляд ВР законопроекту про лобізм після місцевих виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Для уникнення виникнення додаткових подразливих чинників, ймовірно, що законопроекти про лобізм будуть розглядатися народними депутатами вже після місцевих виборів. Про це УНН розповів голова парламентського комітету з питань правової політики, нардеп фракції “Слуга народу” Андрій Костін.

“У нас чотири альтернативних закони про лобізм. Попереднім парламентам не вдавалося прийняти відповідний закон, чи вдасться зараз не знаю, питання є дуже політизованим. Думаю, що підемо до розгляду цього питання вже після місцевих виборів, щоб не створювати додатковий дратівливий чинник”, — сказав Костін.

За його словами, в комітеті повністю підготовлені до другого читання низка законопроектів, зокрема, “Про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії” № 1013, він очікує голосування в залі. Також законопроект про забезпечення доступу захисника до особи, яка має права на захист — присвячено допуску захисника в місця позбавлення волі. Очікує також остаточного голосування законопроект про автоматичну індексацію аліментів.

Додамо, що в ВР зареєстровані наступні законопроекти про лобізм: № 3059-1 внесений нардепами зі “Слуги народу” Олександром Дубінським та Ольгою Василевською-Смаглюк, № 3059 (Проект Закону про державну реєстрацію суб’єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні), внесений представниками “Батьківщини” Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком, № 3059-2 (Проект Закону про правове та прозоре регулювання діяльності з лобіювання), внесений низкою нардепів зі “Слуги народу”, № 3059-3 (Проект Закону про лобістську діяльність), внесений як альтернативний також “слугами” — нардепами Павлом Фроловим та Денисом Монастирським.

Всі вказані законопроекти пропонують законодавчо врегулювати лобістську діяльність в Україні. Частиною законопроектів пропонується створення Єдиного реєстру суб’єктів лобіювання, проекти також частково розмежовують лобізм та адвокацію. Однак експерти зауважують, що у більшості законопроектів все ж під питанням опиняється діяльність профспілкових організацій.

Як повідомляв УНН, місцеві вибори призначені на 25 жовтня.

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