В "Слуге народа" ожидают рассмотрение ВР законопроекта о лоббизме после местных выборов

"У нас четыре альтернативных закона о лоббизме. Предыдущим парламентам не удавалось принять соответствующий закон, удастся ли сейчас не знаю, вопрос очень политизированный. Думаю, что пойдем к рассмотрению этого вопроса уже после местных выборов, чтобы не создавать дополнительный раздражающий фактор", - сказал Костин.

По его словам, в комитете полностью подготовлены ко второму чтению ряд законопроектов, в частности, "О внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии" № 1013, он ожидает голосования в зале. Также законопроект об обеспечении доступа защитника к лицу, не имеющему права на защиту - посвящено допуску защитника в места лишения свободы. Ожидает также окончательного голосования законопроект об автоматической индексации алиментов.

Добавим, что в ВР зарегистрированы следующие законопроекты о лоббизме: № 3059-1 внесен нардепами из "Слуги народа" Александром Дубинским и Ольгой Василевской-Смаглюк, № 3059 (Проект Закона о государственной регистрации субъектов лоббирования и осуществления лоббирования в Украине), внесен представителями "Батькивщины" Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко, № 3059-2 (Проект Закона о правовом и прозрачном регулировании деятельности по лоббированию), внесенный рядом нардепов из "Слуги народа", № 3059-3 (Проект Закона о лоббистской деятельности), внесенный как альтернативный также "слугами" - нардепами Павлом Фроловым и Денисом Монастырским.

Все указанные законопроекты предлагают законодательно урегулировать лоббистскую деятельность в Украине. Частью законопроектов предлагается создание Единого реестра субъектов лоббирования, проекты также частично разграничивают лоббизм и адвокацию. Однако эксперты отмечают, что в большинстве законопроектов все же под вопросом оказывается деятельность профсоюзных организаций.

Как сообщал УНН, местные выборы назначены на 25 октября.