У Швейцарії під час військових навчань пілоти відпрацювали зліт і посадку на автостраду
Київ • УНН
Військово-повітряні сили Швейцарії провели навчання, під час яких пілоти відпрацювали маневри зльоту і посадки винищувачів на шосе, відновивши подібні маневри у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Європі і необхідністю підвищення боєготовності.
У Швейцарії відбулися військово-повітряні маневри "Альфа Уно", в рамках яких ВПС відпрацювали зліт і посадку на автобан А1 в кантоні Во. Про це УНН пише з посиланням на BILD і Swissinfo.
Деталі
Маневр зі зльотом і посадкою чотирьох винищувачів на автостраді відпрацьовували на ділянці дороги поруч з озером Невшатель між містами Аванш і Пайерн у кантоні Во. Дорогу повністю перекрили, розділовий бар'єр демонтували. Навіть птахів перед початком тренування відлякували гарматними пострілами.
За словами заступника командувача ВПС Швейцарії Крістіана Опплігера, пілоти літаків F/A-18 здійснили ідеальну посадку на швидкості близько 260 кілометрів на годину.
Останні подібні навчання ВПС Швейцарії проходили в 1991 році в кантоні Тічино. При цьому до закінчення холодної війни такі тренування були регулярними і проводилися раз на кілька років.
Ці навчання в якийсь момент були припинені, оскільки вважалося, що із закінченням холодної війни і зі зміною сценаріїв загроз змінилися і завдання Збройних сил. Але тепер ситуація з безпекою у світі змінилася в гірший бік і такі тренування знову стали необхідністю
Додамо
Швейцарія традиційно дотримується нейтралітету щодо військових конфліктів - вона не бере участі у військових діях і не постачає зброю сторонам, що воюють. Це ж стосується війни в Україні. Проте армія Швейцарії готується до захисту в разі нападу.
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За даними Міністерства оборони Швейцарії, наразі ВПС країни мають у своєму розпорядженні тільки три аеродроми, здатні приймати реактивні літаки: у регіонах Пайерн (кантон Во), Еммен (кантон Люцерн) і Майрінген (кантон Берн). Концентрація трьох важливих аеродромів на відносно невеликій території робить їх уразливими для ударів імовірного противника. Метою навчань було перевірити готовність пілотів, військової та цивільної адміністрацій, користуватися іншими опціями, такими, як зліт і посадка з автотрас. Однією з причин відновлення такого роду маневрів є різке погіршення ситуації з безпекою в Європі - Збройні сили мають намір зміцнювати і розвивати свою боєготовність.
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