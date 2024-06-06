В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  61838 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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5 июня 2024, 11:37  •  116794 просмотра

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В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

Военно-воздушные силы Швейцарии провели учения, во время которых пилоты отработали маневры взлета и посадки истребителей на шоссе, возобновив подобные маневры в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе и необходимостью повышения боеготовности.

Новости Мира •   •  4470 просмотра
В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признавал бы законное право на доступ к средствам контрацепции по всей стране.

Новости Мира •   •  4304 просмотра
Республиканцы заблокировали в Сенате законопроект, который признал право и защитил доступ к контрацепции в США

Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Международные резервы Украины сократились на 7,9% до 39 млрд долларов по состоянию на 1 июня 2024 года через валютные интервенции Национального банка Украины для обеспечения стабильности обменного курса, выплат по долгам в иностранной валюте и выплат Международному валютному фонду, что частично компенсировалось поступлениями от размещения государственных облигаций в иностранной валюте и международных партнеров.

Экономика •   •  5546 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 7,9% - до 39 млрд долларов: НБУ объяснил продажей валюты

Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа

В парламенте зарегистрирован законопроект № 11321 об усилении некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации.

Общество •   •  7124 просмотра
Ко Дню журналиста: в Раде зарегистрировали законопроект об усилении гарантий деятельности медиа

Финляндия не планирует размещать войска в Украине - президент Стубб

Финляндия не планирует размещать войска в Украине, но продолжит оказывать поддержку на основе соглашения о безопасности, подписанного с Украиной.

Война •   •  10188 просмотра
Финляндия не планирует размещать войска в Украине - президент Стубб

Зеленский и первая леди прибыли во Францию

Президент Зеленский и первая леди прибыли в Нормандию, Франция, для участия в важных мероприятиях и встречах, направленных на укрепление Украины, празднование 80-й годовщины высадки союзников.

политика •   •  9290 просмотра
Зеленский и первая леди прибыли во Францию

НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

Сейчас НАТО работает над вопросом миссии НАТО для Украины, чтобы обеспечить долгосрочную военную поддержку и приблизить Украину к членству в НАТО.

политика •   •  22758 просмотра
НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

Около 15% военнообязанных украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+". Еще есть возможность у большого количества людей уточнить свои данные, указал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин

Общество •   •  22128 просмотра
Сейчас около 15% военнообязанных обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

Мужчина, ударивший сотрудника ТЦК, оказался бывшим военнослужащим, который с 29. 04.2023 года самовольно покинул воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований.

Война •   •  23015 просмотра
В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

Верховная Рада приняла законопроект, направленный на защиту детей от травли не только в школах, но и в других детских коллективах - учреждениях, центрах отдыха и спортивных школах.

Общество •   •  20894 просмотра
Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе