В Швейцарии во время военных учений пилоты отработали взлет и посадку на автостраду

В Швейцарии состоялись военно-воздушные маневры "Альфа Уно", в рамках которых ВВС отработали взлет и посадку на автобан А1 в кантоне Во. Об этом УНН пишет со ссылкой на BILD и Swissinfo.

Детали

Маневр со взлетом и посадкой четырех истребителей на автостраде отрабатывали на участке дороги рядом с озером Невшатель между городами Аванш и Пайерн в кантоне Во. Дорогу полностью перекрыли, разделительный барьер демонтировали. Даже птиц перед началом тренировки отпугивали пушечными выстрелами.

По словам заместителя командующего ВВС Швейцарии Кристиана Опплигера, пилоты самолетов F/A-18 совершили идеальную посадку на скорости около 260 километров в час.

Последние подобные учения ВВС Швейцарии проходили в 1991 году в кантоне Тичино. При этом до окончания холодной войны такие тренировки были регулярными и проводились раз в несколько лет.

И учения в какой-то момент были прекращены, поскольку считалось, что с окончанием холодной войны и с изменением сценариев угроз изменились и задачи Вооруженных сил. Но теперь ситуация с безопасностью в мире изменилась в худшую сторону и такие тренировки снова стали необходимостью - сказал подполковник и командир 11 эскадрильи Марко Шварц.

Добавим

Швейцария традиционно придерживается нейтралитета в отношении военных конфликтов-она не участвует в военных действиях и не поставляет оружие воюющим сторонам. Это же касается войны в Украине. Однако армия Швейцарии готовится к защите в случае нападения.

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По данным Министерства обороны Швейцарии, сейчас ВВС страны располагают только тремя аэродромами, способными принимать реактивные самолеты: в регионах Пайерн (кантон Во), Эммен (кантон Люцерн) и Майринген (кантон Берн). Концентрация трех важных аэродромов на относительно небольшой территории делает их уязвимыми для ударов вероятного противника. Целью учений было проверить готовность пилотов, военной и гражданской администраций, пользоваться другими опциями, такими, как взлет и посадка с автотрасс. Одной из причин возобновления такого рода маневров является резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе - вооруженные силы намерены укреплять и развивать свою боеготовность.

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