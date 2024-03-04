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The Guardian

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У Швейцарії на референдумі проголосували за додаткову 13-ту пенсію

Київ • УНН

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За результатами референдуму, що відбувся за ініціативи профспілок, Швейцарія проголосувала за 13-ту додаткову пенсію і відхилила підвищення пенсійного віку.

У Швейцарії на референдумі проголосували за додаткову 13-ту пенсію

У Швейцарії на референдумі в неділю, 3 березня, проголосували за підвищення пенсійних виплат для літніх людей, а також проти підвищення встановленого законом пенсійного віку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з попередніми офіційними результатами, які опублікував уряд, понад 58% виборців підтримали додаткову пенсію - 13-ту щомісячну виплату на рік, і лише 42% висловилися проти.

Це рішення, яке просували Федерація профспілок Швейцарії та лівоцентристські партії, затвердила більшість з 26 швейцарських кантонів. Опозиція цим заходам була найсильнішою в кантонах з низькими податками.

Цей крок дійсно є важливою віхою з точки зору профспілок,

-сказав Лукас Голдер з соціологічної компанії gfs.bern.

Уряд, бізнес-лобі та парламент, який наразі схиляється до правих поглядів, відкинули цю пропозицію як фінансово необґрунтовану. У минулому швейцарські виборці обережно ставилися до підтримки заходів, які вважалися ризикованими для бізнесу.

Голосування щодо пенсій контрастує з референдумами останніх десятиліть, на яких Швейцарія відкидала пропозиції щодо скорочення робочого тижня та надання людям більшої кількості вихідних.

Занепокоєння щодо вартості життя широко поширене в заможній країні. Згідно з дослідженням видання Economist, Цюрих - найбільша швейцарська агломерація – опинився на одному щаблі з Сінгапуром як найдорожче місто світу.

Наразі незрозуміло, як буде фінансуватися підвищення пенсій, яке має набути чинності з 2026 року. Противники рішення кажуть, що воно може спричинити підвищення податків або скорочення витрат та ляже тягарем на плечі молодих швейцарців.

Мінімальна пенсія за віком та у зв'язку з втратою годувальника у Швейцарії становить 1 225 швейцарських франків (1 393 долари США) на місяць, а максимальна – 2 450 франків. Для подружніх пар вона становить 3 675 франків.

Нагадаємо

Швейцарія посилює зусилля із забезпечення дотримання санкцій проти росії, розслідуючи можливі обхідні шляхи через швейцарські банки та компанії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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