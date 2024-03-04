В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  3039 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  49876 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  78859 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  199168 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  264420 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  230929 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  255649 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  268694 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  209852 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181102 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:48  •  10510 просмотра

Read in English

По результатам референдума, состоявшегося по инициативе профсоюзов, Швейцария проголосовала за 13-ю дополнительную пенсию и отклонила повышение пенсионного возраста.

В Швейцарии на референдуме в воскресенье, 3 марта, проголосовали за повышение пенсионных выплат для пожилых людей, а также против повышения установленного законом пенсионного возраста. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно предварительным официальным результатам, которые опубликовало правительство, более 58% избирателей поддержали дополнительную пенсию - 13-ю ежемесячную выплату в год, и только 42% высказались против.

Это решение, которое продвигали Федерация профсоюзов Швейцарии и левоцентристские партии, утвердило большинство из 26 швейцарских кантонов. Оппозиция этим мерам была сильнее всего в кантонах с низкими налогами.

Этот шаг действительно является важной вехой с точки зрения профсоюзов,

-сказал Лукас Голдер из социологической компании gfs.bern.

Правительство, бизнес-лобби и парламент, который сейчас склоняется к правым взглядам, отвергли это предложение как финансово необоснованное. В прошлом швейцарские избиратели осторожно относились к поддержке мер, которые считались рискованными для бизнеса.

Голосование по пенсиям контрастирует с референдумами последних десятилетий, на которых Швейцария отвергала предложения о сокращении рабочей недели и предоставлении людям большего количества выходных.

Беспокойство по поводу стоимости жизни широко распространено в богатой стране. Согласно исследованию издания Economist, Цюрих - крупнейшая швейцарская агломерация - оказался на одной ступени с Сингапуром как самый дорогой город мира.

Пока непонятно, как будет финансироваться повышение пенсий, которое должно вступить в силу с 2026 года. Противники решения говорят, что оно может повлечь повышение налогов или сокращение расходов и ляжет бременем на плечи молодых швейцарцев.

Минимальная пенсия по возрасту и в связи с потерей кормильца в Швейцарии составляет 1 225 швейцарских франков (1 393 доллара США) в месяц, а максимальная - 2 450 франков. Для супружеских пар она составляет 3 675 франков.

Напомним

Швейцария усиливает усилия по обеспечению соблюдения санкций против России, расследуя возможные обходные пути через швейцарские банки и компании.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
reutersReuters
shveitsariyaШвейцария
sinhapurСингапур
У Швейцарії на референдумі проголосували за додаткову 13-ту пенсію
Switzerland voted in favor of an additional 13th pension in a referendum
Новости по теме

В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

По результатам референдума, состоявшегося по инициативе профсоюзов, Швейцария проголосовала за 13-ю дополнительную пенсию и отклонила повышение пенсионного возраста.

Новости Мира •   •  10510 просмотра
В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

Отремонтировал тропы в столичном "Гидропарке" с убытками в 200 тыс. гривен: будут судить подрядчика

Директора подрядной организации будут судить за присвоение более 200 тысяч гривен во время ремонта дорожек в киевском "Гидропарке".

Киев •   •  12450 просмотра
Отремонтировал тропы в столичном "Гидропарке" с убытками в 200 тыс. гривен: будут судить подрядчика

Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта

Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.

Политика •   •  15123 просмотра
Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта

Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат

Представитель ВС ВС ВС Украины сообщил, что после уничтожения более 10 российских самолетов в феврале, россияне уменьшили использование управляемых авиабомб, но воздушные удары продолжаются.

Война •   •  15265 просмотра
Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат

НБУ сократил продажу валюты за неделю вдвое, купил - больше всего с начала года

Национальный банк Украины продал $320,9 млн на межбанковском валютном рынке за неделю, что вдвое меньше, чем за предыдущую неделю.

Экономика •   •  13793 просмотра
НБУ сократил продажу валюты за неделю вдвое, купил - больше всего с начала года

Турция сократила на треть экспорт в рф из-за угрозы санкций США

Турция сократила экспорт в россию на треть в феврале из-за угрозы американских санкций.

Новости Мира •   •  13404 просмотра
Турция сократила на треть экспорт в рф из-за угрозы санкций США

Двум генералам рф, которые командовали авиаударами по Бородянке в Киевской области, сообщено о подозрении

Российским генералам, которые командовали авиаударами, в результате которых погибло более 30 гражданских лиц, вручили уведомление о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Война •   •  18271 просмотра
Двум генералам рф, которые командовали авиаударами по Бородянке в Киевской области, сообщено о подозрении

россияне обстрелами повредили три многоэтажки и больницу в Сумской области - полиция

Российские войска повредили частные дома, многоэтажки, больницу и пилораму в Сумской области, осуществив 155 обстрелов за минувшие сутки.

Война •   •  16947 просмотра
россияне обстрелами повредили три многоэтажки и больницу в Сумской области - полиция

Опрос CBS News: у избирателей более хорошие воспоминания об экономических достижениях Трампа

Согласно опросу CBS News, американские избиратели более положительно относятся к экономике Трампа, чем к нынешней экономике Байдена, что позволяет Трампу опередить Байдена на национальном уровне в преддверии промежуточных выборов.

Новости Мира •   •  12795 просмотра
Опрос CBS News: у избирателей более хорошие воспоминания об экономических достижениях Трампа

Филиппины призвали соседей вместе решать территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море

Филиппины призывают соседей к коллективным действиям для защиты международного права в спорах с Китаем в Южно-Китайском море, на фоне готовности Китая силой решать территориальные конфликты.

Новости Мира •   •  12157 просмотра
Филиппины призвали соседей вместе решать территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море