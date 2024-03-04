В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

В Швейцарии на референдуме в воскресенье, 3 марта, проголосовали за повышение пенсионных выплат для пожилых людей, а также против повышения установленного законом пенсионного возраста. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно предварительным официальным результатам, которые опубликовало правительство, более 58% избирателей поддержали дополнительную пенсию - 13-ю ежемесячную выплату в год, и только 42% высказались против.

Это решение, которое продвигали Федерация профсоюзов Швейцарии и левоцентристские партии, утвердило большинство из 26 швейцарских кантонов. Оппозиция этим мерам была сильнее всего в кантонах с низкими налогами.

Этот шаг действительно является важной вехой с точки зрения профсоюзов, -сказал Лукас Голдер из социологической компании gfs.bern.

Правительство, бизнес-лобби и парламент, который сейчас склоняется к правым взглядам, отвергли это предложение как финансово необоснованное. В прошлом швейцарские избиратели осторожно относились к поддержке мер, которые считались рискованными для бизнеса.

Голосование по пенсиям контрастирует с референдумами последних десятилетий, на которых Швейцария отвергала предложения о сокращении рабочей недели и предоставлении людям большего количества выходных.

Беспокойство по поводу стоимости жизни широко распространено в богатой стране. Согласно исследованию издания Economist, Цюрих - крупнейшая швейцарская агломерация - оказался на одной ступени с Сингапуром как самый дорогой город мира.

Пока непонятно, как будет финансироваться повышение пенсий, которое должно вступить в силу с 2026 года. Противники решения говорят, что оно может повлечь повышение налогов или сокращение расходов и ляжет бременем на плечи молодых швейцарцев.

Минимальная пенсия по возрасту и в связи с потерей кормильца в Швейцарии составляет 1 225 швейцарских франков (1 393 доллара США) в месяц, а максимальная - 2 450 франков. Для супружеских пар она составляет 3 675 франков.

Напомним

Швейцария усиливает усилия по обеспечению соблюдения санкций против России, расследуя возможные обходные пути через швейцарские банки и компании.