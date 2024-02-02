У Севастополі окупанти підігнали плавучий кран для підйому затонулого сторожового корабля "тарантул"
Київ • УНН
росіяни привезли плавучий кран до Графської бухти в Севастополі, щоб підняти затонулий сторожовий корабель "тарантул"
У тимчасово окупованому Севастополі росіяни намагаються підняти сторожий корабель "тарантул", який затонув ще 18 січня. Для цього підігнали плавучий кран, повідомляє Кримський вітер, пише УНН.
У Севастополі в Графську бухту підігнали плавучий кран для підйому затонулого сторожового корабля проекту 205П "тарантул"
Як зазначається, корабель входить до складу берегової охорони прикордонних військ фсб рф.
Нагадаємо
18 січня повідомлялось, що у Севастополі затонув сторожовий корабель рф типу "тарантул". За даними партизан з руху "Атеш", ймовірно, що він був підбитий під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.
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