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У Севастополі окупанти підігнали плавучий кран для підйому затонулого сторожового корабля "тарантул"

У Севастополі окупанти підігнали плавучий кран для підйому затонулого сторожового корабля "тарантул"

Київ • УНН

 • 21476 перегляди

росіяни привезли плавучий кран до Графської бухти в Севастополі, щоб підняти затонулий сторожовий корабель "тарантул"

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни намагаються підняти сторожий корабель "тарантул", який затонув ще 18 січня. Для цього підігнали плавучий кран, повідомляє Кримський вітер, пише УНН

У Севастополі в Графську бухту підігнали плавучий кран для підйому затонулого сторожового корабля проекту 205П "тарантул"

- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, корабель входить до складу берегової охорони прикордонних військ фсб рф. 

Нагадаємо 

18 січня повідомлялось, що у Севастополі затонув сторожовий корабель рф типу "тарантул". За даними партизан з руху "Атеш", ймовірно, що він був підбитий під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

Україна знищила російський ракетний катер "івановець" у Криму - ГУР01.02.24, 13:03 • 37402 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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