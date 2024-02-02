В Севастополе оккупанты подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля "тарантул"

Во временно оккупированном Севастополе россияне пытаются поднять сторожевой корабль "тарантул", который затонул еще 18 января. Для этого подогнали плавучий кран, сообщает Крымский ветер, пишет УНН.

В Севастополе в Графскую бухту подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля проекта 205П "Тарантул" - говорится в сообщении.

Как отмечается, корабль входит в состав береговой охраны пограничных войск фсб рф.

Напомним

18 января сообщалось, что в Севастополе затонул сторожевой корабль рф типа "тарантул". По данным партизан из движения "Атеш", вероятно, что он был подбит во время атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР