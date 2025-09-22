У серпні Україна імпортувала енергетичного обладнання на 6,55 млрд грн на пільгових умовах
Київ • УНН
У серпні 2025 року Україна імпортувала 14,5 тонн енергетичного обладнання на суму понад 6,55 млрд грн, скориставшись пільгами на 1,41 млрд грн. Серед імпортованого обладнання – турбіни, електрогенератори та акумулятори.
У серпні 2025 року на митну територію України ввезено 14,5 тонни енергетичного обладнання загальною вартістю понад 6,55 млрд грн. Постачання здійснювалися із застосуванням пільг зі сплати митних платежів на суму понад 1,41 млрд грн. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.
На митну територію України у серпні 2025 року ввезено 14,5 тисяч тонн товарів, що сприяють відновленню енергетичної інфраструктури. Загальна вартість зазначених товарів становить понад 6,55 млрд грн. Серед імпортованої продукції – парові та гідравлічні турбіни, електрогенераторні установки, акумулятори великої ємності, інвертори та інші види обладнання, що необхідні для забезпечення стабільності енергосистеми
Імпорт здійснювався із застосуванням законодавчо встановлених пільг зі сплати митних платежів. Загальний обсяг наданих пільг лише у серпні становив понад 1,41 млрд грн.
Обсяги імпорту енергетичного обладнання залишається практично на рівні аналогічного періоду 2024 року. Для порівняння: торік у серпні в Україну було ввезено 15,05 тисяч тонн аналогічних товарів на суму понад 6,73 млрд грн, при цьому надано пільг зі сплати митних платежів майже на 1,4 млрд грн.
