Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
11:53 • 14047 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
11:25 • 22755 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
09:32 • 39263 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 40917 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 24714 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 41540 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23465 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34049 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 47960 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
У серпні Україна імпортувала енергетичного обладнання на 6,55 млрд грн на пільгових умовах

Київ • УНН

 • 346 перегляди

У серпні 2025 року Україна імпортувала 14,5 тонн енергетичного обладнання на суму понад 6,55 млрд грн, скориставшись пільгами на 1,41 млрд грн. Серед імпортованого обладнання – турбіни, електрогенератори та акумулятори.

У серпні Україна імпортувала енергетичного обладнання на 6,55 млрд грн на пільгових умовах

У серпні 2025 року на митну територію України ввезено 14,5 тонни енергетичного обладнання загальною вартістю понад 6,55 млрд грн. Постачання здійснювалися із застосуванням пільг зі сплати митних платежів на суму понад 1,41 млрд грн. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.

На митну територію України у серпні 2025 року ввезено 14,5 тисяч тонн товарів, що сприяють відновленню енергетичної інфраструктури. Загальна вартість зазначених товарів становить понад 6,55 млрд грн. Серед імпортованої продукції – парові та гідравлічні турбіни, електрогенераторні установки, акумулятори великої ємності, інвертори та інші види обладнання, що необхідні для забезпечення стабільності енергосистеми

- йдеться у повідомленні.

Імпорт здійснювався із застосуванням законодавчо встановлених пільг зі сплати митних платежів. Загальний обсяг наданих пільг лише у серпні становив понад 1,41 млрд грн.

Обсяги імпорту енергетичного обладнання залишається практично на рівні аналогічного періоду 2024 року. Для порівняння: торік у серпні в Україну було ввезено 15,05 тисяч тонн аналогічних товарів на суму понад 6,73 млрд грн, при цьому надано пільг зі сплати митних платежів майже на 1,4 млрд грн.

путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України - ЗМІ

Ольга Розгон

Економіка
Державний кордон України
Електроенергія
Державна митна служба України
Україна