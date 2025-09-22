В августе Украина импортировала энергетического оборудования на 6,55 млрд грн на льготных условиях
Киев • УНН
В августе 2025 года Украина импортировала 14,5 тонн энергетического оборудования на сумму более 6,55 млрд грн, воспользовавшись льготами на 1,41 млрд грн. Среди импортированного оборудования – турбины, электрогенераторы и аккумуляторы.
На таможенную территорию Украины в августе 2025 года ввезено 14,5 тысяч тонн товаров, способствующих восстановлению энергетической инфраструктуры. Общая стоимость указанных товаров составляет более 6,55 млрд грн. Среди импортированной продукции – паровые и гидравлические турбины, электрогенераторные установки, аккумуляторы большой емкости, инверторы и другие виды оборудования, необходимые для обеспечения стабильности энергосистемы
Импорт осуществлялся с применением законодательно установленных льгот по уплате таможенных платежей. Общий объем предоставленных льгот только в августе составил более 1,41 млрд грн.
Объемы импорта энергетического оборудования остаются практически на уровне аналогичного периода 2024 года. Для сравнения: в прошлом году в августе в Украину было ввезено 15,05 тысяч тонн аналогичных товаров на сумму более 6,73 млрд грн, при этом предоставлено льгот по уплате таможенных платежей почти на 1,4 млрд грн.
