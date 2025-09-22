$41.250.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В августе Украина импортировала энергетического оборудования на 6,55 млрд грн на льготных условиях

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В августе 2025 года Украина импортировала 14,5 тонн энергетического оборудования на сумму более 6,55 млрд грн, воспользовавшись льготами на 1,41 млрд грн. Среди импортированного оборудования – турбины, электрогенераторы и аккумуляторы.

В августе Украина импортировала энергетического оборудования на 6,55 млрд грн на льготных условиях

В августе 2025 года на таможенную территорию Украины ввезено 14,5 тонн энергетического оборудования общей стоимостью более 6,55 млрд грн. Поставки осуществлялись с применением льгот по уплате таможенных платежей на сумму более 1,41 млрд грн. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

На таможенную территорию Украины в августе 2025 года ввезено 14,5 тысяч тонн товаров, способствующих восстановлению энергетической инфраструктуры. Общая стоимость указанных товаров составляет более 6,55 млрд грн. Среди импортированной продукции – паровые и гидравлические турбины, электрогенераторные установки, аккумуляторы большой емкости, инверторы и другие виды оборудования, необходимые для обеспечения стабильности энергосистемы

- говорится в сообщении.

Импорт осуществлялся с применением законодательно установленных льгот по уплате таможенных платежей. Общий объем предоставленных льгот только в августе составил более 1,41 млрд грн.

Объемы импорта энергетического оборудования остаются практически на уровне аналогичного периода 2024 года. Для сравнения: в прошлом году в августе в Украину было ввезено 15,05 тысяч тонн аналогичных товаров на сумму более 6,73 млрд грн, при этом предоставлено льгот по уплате таможенных платежей почти на 1,4 млрд грн.

путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины - СМИ20.09.25, 17:29 • 4161 просмотр

Экономика
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Государственная таможенная служба Украины
Украина