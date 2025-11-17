$42.040.02
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
У середині грудня будуть важливі результати: Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з ексгумації

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Робоча група з питань ексгумації України та Польщі провела чергове засідання у Львові. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров анонсував оприлюднення важливих результатів у середині грудня.

У середині грудня будуть важливі результати: Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з ексгумації

Відбулось чергове засідання робочої групи з питань ексгумації України та Польщі. Як повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, у середині грудня будуть оприлюднені важливі результати, передає УНН.

Деталі

За словами Алфьорова, зустріч польсько-української групи відбулась у Львові.

Проговорено подальший процес продовження ексгумацій. Наступне засідання пройде вже у середині грудня з оприлюдненням важливих результатів 

- повідомив Алфьоров.

Голова УІНП додав, що "процеси ексгумацій триватимуть, ворог не зможе посварити Польщу і Україну на ґрунті історії".

Нагадаємо

24 квітня, в селі Пужники на Тернопільщині, польсько-українська група розпочала ексгумацію жертв трагічних подій 1945 року.

Антоніна Туманова

