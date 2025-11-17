У середині грудня будуть важливі результати: Україна і Польща провели чергове засідання робочої групи з ексгумації
Київ • УНН
Робоча група з питань ексгумації України та Польщі провела чергове засідання у Львові. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров анонсував оприлюднення важливих результатів у середині грудня.
Деталі
За словами Алфьорова, зустріч польсько-української групи відбулась у Львові.
Проговорено подальший процес продовження ексгумацій. Наступне засідання пройде вже у середині грудня з оприлюдненням важливих результатів
Голова УІНП додав, що "процеси ексгумацій триватимуть, ворог не зможе посварити Польщу і Україну на ґрунті історії".
Нагадаємо
24 квітня, в селі Пужники на Тернопільщині, польсько-українська група розпочала ексгумацію жертв трагічних подій 1945 року.