В середине декабря будут важные результаты: Украина и Польша провели очередное заседание рабочей группы по эксгумации
Рабочая группа по вопросам эксгумации Украины и Польши провела очередное заседание во Львове. Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров анонсировал обнародование важных результатов в середине декабря.
Детали
По словам Алферова, встреча польско-украинской группы состоялась во Львове.
Проговорен дальнейший процесс продолжения эксгумаций. Следующее заседание пройдет уже в середине декабря с обнародованием важных результатов
Глава УИНП добавил, что "процессы эксгумаций будут продолжаться, враг не сможет поссорить Польшу и Украину на почве истории".
Напомним
24 апреля, в селе Пужники на Тернопольщине, польско-украинская группа начала эксгумацию жертв трагических событий 1945 года.