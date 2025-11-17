В середине декабря будут важные результаты: Украина и Польша провели очередное заседание рабочей группы по эксгумации

Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам эксгумации Украины и Польши. Как сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, в середине декабря будут обнародованы важные результаты, передает УНН.

Детали

По словам Алферова, встреча польско-украинской группы состоялась во Львове.

Проговорен дальнейший процесс продолжения эксгумаций. Следующее заседание пройдет уже в середине декабря с обнародованием важных результатов - сообщил Алферов.

Глава УИНП добавил, что "процессы эксгумаций будут продолжаться, враг не сможет поссорить Польшу и Украину на почве истории".

В правительстве Польши подтвердили, что получили согласие Украины на проведение эксгумаций во Львове.

Напомним

24 апреля, в селе Пужники на Тернопольщине, польско-украинская группа начала эксгумацию жертв трагических событий 1945 года.