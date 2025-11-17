В середине декабря будут важные результаты: Украина и Польша провели очередное заседание рабочей группы по эксгумации

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 5618 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11522 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13172 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16243 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17907 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40148 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24880 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19178 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21494 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16504 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 14147 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22322 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20921 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 16327 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7428 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40138 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 76831 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 71099 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 127860 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 106068 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7534 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20971 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22369 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 19469 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 38672 просмотра
В середине декабря будут важные результаты: Украина и Польша провели очередное заседание рабочей группы по эксгумации

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Рабочая группа по вопросам эксгумации Украины и Польши провела очередное заседание во Львове. Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров анонсировал обнародование важных результатов в середине декабря.

В середине декабря будут важные результаты: Украина и Польша провели очередное заседание рабочей группы по эксгумации

Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам эксгумации Украины и Польши. Как сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, в середине декабря будут обнародованы важные результаты, передает УНН.

Детали

По словам Алферова, встреча польско-украинской группы состоялась во Львове.

Проговорен дальнейший процесс продолжения эксгумаций. Следующее заседание пройдет уже в середине декабря с обнародованием важных результатов

- сообщил Алферов.

Глава УИНП добавил, что "процессы эксгумаций будут продолжаться, враг не сможет поссорить Польшу и Украину на почве истории".

В правительстве Польши подтвердили, что получили согласие Украины на проведение эксгумаций во Львове. 11.06.25, 15:11 • 2078 просмотров

Напомним

24 апреля, в селе Пужники на Тернопольщине, польско-украинская группа начала эксгумацию жертв трагических событий 1945 года.

