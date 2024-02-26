У середмісті Херсона вибухи, мешканців закликають ховатися в укриття - МВА
Київ • УНН
Через російські обстріли в Херсоні в центрі міста було чутно вибухи, і голова МБА закликав мешканців переїхати в безпечніші місця.
У середмісті Херсоні лунають вибухи. Про це повідомив очільник тамтешньої МВА Роман Мрочко. Він закликав херсонців перейти в більш безпечні місця, й уникати перебування на відкритому просторі, передає УНН.
‼️Херсон під ворожим обстрілом! Кілька вибухів пролунали у центрі міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!
У Херсонській області виявлені вантажівки з темношкірими найманцями зс рф: їх переміщують у напрямку узбережжя Дніпра26.02.24, 13:35 • 25974 перегляди
Додатково
Ранком голова ОВА повідомляв про те, що через російську агресію на Херсонщині за добу 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення. Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка та Антонівка Херсонського району пошкоджені газогін та автівки