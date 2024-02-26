На Херсонщині росіяни вбили двох людей, ще одного мешканця - поранили
Київ • УНН
Двоє людей загинули і одна людина отримала поранення в Херсонській області внаслідок російського обстрілу житлових кварталів.
Через російську агресію на Херсонщині за добу 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення. Внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка та Антонівка Херсонського району пошкоджені газогін та автівки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що минулої доби противник обстрілював Тягинку, Томину Балку, Білозерку, Одрадокам'янку, Антонівку, Станіслав, Понятівку, Зміївку, Золоту Балку, Львове, Садове, Дніпровське, Токарівку, Дудчани, Берислав, Качкарівку, Червоний Маяк, Іванівку та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.
У Херсоні вибухи, місто під обстрілом ворога25.02.24, 22:44 • 30593 перегляди