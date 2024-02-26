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На Херсонщине россияне убили двух человек, еще одного жителя - ранили

На Херсонщине россияне убили двух человек, еще одного жителя - ранили

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 06:05  •  23421 просмотра

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Два человека погибли и один человек получил ранения в Херсонской области в результате российского обстрела жилых кварталов.

Из-за российской агрессии на Херсонщине за сутки 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения. В результате попаданий в населенных пунктах Белозерка и Антоновка Херсонского района повреждены газопровод и машины. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки противник обстреливал Тягинку, Томину Балку, Белозерку, Одрадокаменку, Антоновку, Станислав, Понятовку, Змиевку, Золотую Балку, Львов, Садовое, Днепровское, Токаревку, Дудчаны, Берислав, Качкаровку, Красный Маяк, Ивановку и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 3 многоэтажки и 13 частных домов.

В Херсоне взрывы, город под обстрелом врага25 февраля 2024, 20:44 • 26057 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
khersonХерсон
На Херсонщині росіяни вбили двох людей, ще одного мешканця - поранили
Russians kill two people in Kherson region, wound another resident
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На Херсонщине россияне убили двух человек, еще одного жителя - ранили

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