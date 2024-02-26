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В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА

В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 15:26  •  11950 просмотра

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Из-за российских обстрелов в Херсоне в центре города были слышны взрывы, и глава МБА призвал жителей переехать в более безопасные места.

В центре Херсона раздаются взрывы. Об этом сообщил глава местной МВА Роман Мрочко. Он призвал херсонцев перейти в более безопасные места, и избегать пребывания на открытом пространстве, передает УНН.

‼️Херсон под вражеским обстрелом! Несколько взрывов прогремели в центре города. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!

- написал Мрочко

В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра26 февраля 2024, 11:35 • 19929 просмотров

Дополнительно

Утром глава ОВА сообщал о том, что из-за российской агрессии на Херсонщине за сутки 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения. В результате попаданий в населенных пунктах Белозерка и Антоновка Херсонского района повреждены газопровод и автомобили

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
belozerkaБелозерка
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В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА

Из-за российских обстрелов в Херсоне в центре города были слышны взрывы, и глава МБА призвал жителей переехать в более безопасные места.

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В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА

путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.

Война •   •  14183 просмотра
путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф

"Промывают мозги" украинской молодежи: оккупанты привлекают украинцев с ВОТ на "всемирный фестиваль"

Оккупанты свозят украинскую молодежь с оккупированных территорий на "всемирный фестиваль", используя директоров школ и пророссийские организации для промывки мозгов.

Война •   •  12159 просмотра
"Промывают мозги" украинской молодежи: оккупанты привлекают украинцев с ВОТ на "всемирный фестиваль"

"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине

Зеленский заявил, что ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой во время встречи с премьер-министром Болгарии, где они обсуждали подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.

Война •   •  15851 просмотра
"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине

Выдуривал деньги у родственников украинских военных: разоблачен заключенный Житомирского исправительного учреждения

Служба безопасности Украины разоблачила заключенного Житомирской исправительной колонии, который требовал деньги у родственников пленных или пропавших без вести на фронте украинских военнослужащих, обещая посодействовать в их розыске и возвращении домой.

Криминал и ЧП •   •  10307 просмотра
Выдуривал деньги у родственников украинских военных: разоблачен заключенный Житомирского исправительного учреждения

Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов

Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.

Война •   •  12720 просмотра
Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов

Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии

Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.

Политика •   •  14168 просмотра
Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии

"Могут покрыть значительную часть расходов": Кулеба назвал объем активов рф по странам Европы и что за них можно отстроить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что замороженные российские активы в западных странах могут покрыть значительную часть расходов на восстановление и оборону Украины от российского вторжения.

Война •   •  16137 просмотра
"Могут покрыть значительную часть расходов": Кулеба назвал объем активов рф по странам Европы и что за них можно отстроить

Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова

Центр противодействия дезинформации опроверг заявления российской пропаганды о том, что Украина готовится к сдаче Харькова. В ЦПД объясняют, что оккупанты пытаются деморализовать общество и посеять панические настроения.

Война •   •  11707 просмотра
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о подготовке Украины к сдаче Харькова

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, воздушное пространство Украины будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут предоставлены гарантии безопасности.

Война •   •  38346 просмотра
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине