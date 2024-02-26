В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА

В центре Херсона раздаются взрывы. Об этом сообщил глава местной МВА Роман Мрочко. Он призвал херсонцев перейти в более безопасные места, и избегать пребывания на открытом пространстве, передает УНН.

‼️Херсон под вражеским обстрелом! Несколько взрывов прогремели в центре города. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места! - написал Мрочко

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