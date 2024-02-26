В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов в Херсоне в центре города были слышны взрывы, и глава МБА призвал жителей переехать в более безопасные места.
В центре Херсона раздаются взрывы. Об этом сообщил глава местной МВА Роман Мрочко. Он призвал херсонцев перейти в более безопасные места, и избегать пребывания на открытом пространстве, передает УНН.
‼️Херсон под вражеским обстрелом! Несколько взрывов прогремели в центре города. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!
В Херсонской области обнаружены грузовики с темнокожими наемниками вс рф: их перемещают в направлении побережья Днепра26 февраля 2024, 11:35 • 19929 просмотров
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Утром глава ОВА сообщал о том, что из-за российской агрессии на Херсонщине за сутки 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения. В результате попаданий в населенных пунктах Белозерка и Антоновка Херсонского района повреждены газопровод и автомобили
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