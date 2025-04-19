У селі на Черкащині побили військового: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
Уманські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом побиття військового у селі Ятранівка. Встановлено всіх учасників події, слідство триває за статтею про хуліганство.
Уманські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом побиття військового в селі Ятранівка Уманського району. Поліцейські встановили усіх учасників події, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає УНН.
Під час моніторингу соціальних мереж було виявлено допис про те, що в селі Ятранівка Уманського району місцеві жителі побили військового. Відомості внесено до Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень
У поліції повідомили, що розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановили усіх учасників події. Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури, проводяться заходи для встановлення повних обставин інциденту за якими буде надано юридичну оцінку кожному фігуранту. Слідство триває
Нагадаємо
Столичні правоохоронці затримали двох підлітків, які побили військового у Києві. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення решти нападників, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею хуліганство.
У Києві затримали чотирьох юнаків, віком 15-17 років, за побиття військового у Гідропарку, їм готується повідомлення про підозру.