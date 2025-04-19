В селе в Черкасской области избили военного: начато уголовное производство

Уманские полицейские начали уголовное производство по факту избиения военного в селе Ятрановка Уманского района. Полицейские установили всех участников происшествия, начато уголовное производство. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области, передает УНН.

Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено сообщение о том, что в селе Ятрановка Уманского района местные жители избили военного. Сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений о совершении уголовных и административных правонарушений

В полиции сообщили, что начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили всех участников происшествия. Под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры, проводятся мероприятия для установления полных обстоятельств инцидента, по которым будет дана юридическая оценка каждому фигуранту. Следствие продолжается