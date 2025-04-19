Напад на військового у столичному Гідропарку: поліція затримала 4 юнаків, готують підозру
Київ • УНН
У Гідропарку група юнаків побила військовослужбовця. Поліція Києва затримала чотирьох нападників, віком 15-17 років, їм готується повідомлення про підозру за хуліганство.
У Києві затримали чотирьох юнаків, віком 15-17 років, за побиття військового у Гідропарку, їм готується повідомлення про підозру, повідомили у ГУНП у Києві, пише УНН.
Деталі
Учора, 19 квітня, група хлопців спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками і ногами.
Побили військового на столичному Гідропарку: поліція затримала двох підлітків, вирішується питання щодо відкриття провадження18.04.25, 22:14 • 6698 переглядiв
Вчора поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявились 17-річні місцеві жителі, вказали у поліції.
Сьогодні, у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників – це кияни, віком 15 та 17 років, зазначили правоохоронці.
За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.
У Львові затримали чоловіка, який до смерті побив поліцейського31.03.25, 17:06 • 23651 перегляд