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Нападение на военного в столичном Гидропарке: полиция задержала 4 юношей, готовят подозрение

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Гидропарке группа юношей избила военнослужащего. Полиция Киева задержала четверых нападавших в возрасте 15-17 лет, им готовится сообщение о подозрении в хулиганстве.

Нападение на военного в столичном Гидропарке: полиция задержала 4 юношей, готовят подозрение

В Киеве задержали четырех юношей, возрастом 15-17 лет, за избиение военного в Гидропарке, им готовится сообщение о подозрении, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Подробности

Вчера, 19 апреля, группа парней спровоцировала конфликт с военнослужащим, после чего, повалив его на землю, избили руками и ногами.

Избили военного в столичном Гидропарке: полиция задержала двух подростков, решается вопрос об открытии производства18.04.25, 22:14 • 6698 просмотров

Вчера полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нарушителей в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 17-летние местные жители, указали в полиции.

Сегодня, в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские задержали еще двух нападавших – это киевляне, возрастом 15 и 17 лет, отметили правоохранители.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. В соответствии с санкцией статьи за совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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Юлия Шрамко

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