У Саудівській Аравії катували та стратили хлопця за повідомлення у WhatsApp

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Абдулкарим аль-Хаваджі, якому виповнився 21 рік, був обезголовлений перед натовпом після того, як його звинуватили в “тероризмі” за те, що він відправив повідомлення про протест, коли йому було всього 16 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Star.

Як зазначає видання, аль-Хаваджі був мусульманином-шиїтом — групою, яку часто називають єретиками і переслідують у Саудівській Аравії, де домінують суніти (сунітський напрям ісламу є державною релігією країни — ред), — і, як повідомляє видання, був підданий тортурам за допомогою електричних кабелів, що і змусило юнака зізнатися.

Іншого страченого, Муніру аль-Адаму, було всього 23 роки, коли його заарештували у 2012 році, і, як повідомляється, його ноги були так сильно побиті, що йому довелося кілька днів повзати на руках і колінах.

Правозахисна благодійна організація Reprieve повідомляє, що офіційне прес-агентство режиму оголосило про 37 смертельні випадки на минулому тижні, 23 квітня.

Більшість з них були засуджені в Спеціалізованому кримінальному суді (SCC), на секретному антитерористичному трибуналі Королівства, і, як стверджується, щонайменше троє з страчених були неповнолітніми під час їх передбачуваних злочинів.

Згідно з міжнародним правом незаконно застосовувати смертну кару до людей, які скоюють злочини, коли їм ще немає 18.

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“Сьогоднішні масові страти — це страшна демонстрація жорстокої зневаги владою Саудівської Аравії до людського життя”, — сказала Лінн Маалуф, директор з досліджень Близького Сходу в Amnesty International.

Лондонська Амністія заявила, що 11 жертвам режиму, були засуджені за шпигунство на користь головного противника королівства, шиїтського мусульманського Ірану. Вироком для них стала смертна кара у 2016 році.

“Це є ще один жахливий знак, який демонструє те, як смертна кара використовується в якості політичного інструменту для придушення інакомислення всередині шиїтської меншини країни”, — додала вона.

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Іншою жертвою або вбивством був Муджаба аль-Суікат, якому було всього 17 років, коли він був заарештований за участь в антиурядовому протесті.

“Підліток планував почати нове життя в США, вивчаючи англійську мову і фінанси в Університеті Західного Мічигану. Але його жорстоко побили, в тому числі, били по ступнях ніг, перш ніж він “зізнався” в злочинах проти держави, в тому, що організації з захисту прав людини назвали тортурами і “фіктивним судом”, — йдеться у виданні.

Муджаба був також обезголовлений на цьому тижні, попри протести університету і наполегливість, що він як студент подавав “великі сподівання”.

Заступник генерального директора Reprieve Гаррієт Маккаллох сказала: “Багато речей можуть бути використані для виправданням смертного вироку в Саудівській Аравії (кронпринца) Мухаммеда бен Салмана, включаючи “непослух королю”, “підготовку банерів з антидержавними гаслами” і “підбурювання через соціальні мережі”.

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“Муджаба аль-Суікат і Абдулкарим аль-Хаваджі були підлітками, які поділилися інформацією про мирні протести на своїх мобільних телефонах”.

Як повідомляв УНН, у Бангладеші після вбивства 19-річної Нусрат Джахан Рафі почалися протестні акції. Десятки людей на акції в Дацці в п’ятницю, 19 квітня, вимагали справедливого правосуддя.

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