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NYT: ізраїльські хакери допомагали Ер-Ріяду вести стеження за інакодумцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній радник наслідного принца Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані, підозрюваний в причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі, користувався послугами ізраїльської компанії NSO Group для стеження за інакодумцями та іншими особами, що представляють загрозу Ер-Ріяду. Про це повідомила газета The New York Times, виклавши підсумки журналістського розслідування, передає УНН.

NYT: ізраїльські хакери допомагали Ер-Ріяду вести стеження за інакодумцями

Видання посилається на конфіденційні бесіди з представниками приватних інтернет-компаній і з хакерами, які працювали на спецслужби США і ряд інших країн. За їхніми відомостями, NSO Group, заснована в 2008 році ізраїльтянами Шалевом Хуліо і Омрі Лаві, раніше за плату допомагала уряду Мексики вистежувати наркобаронів і заробила сотні мільйонів доларів, надаючи схожі послуги владі десятків країн на шести континентах.

Відповідно до публікації, дана компанія не цуралася і більш брудною роботою. Зокрема, радник кронпринца доручав їй вести стеження в інтернеті за правозахисниками і журналістами, налаштованими критично по відношенню до Саудівської Аравії. Аль-Кахтані планував використовувати співробітників NSO Group для шпигунства в Туреччині, Катарі, Франції і Великої Британії.

Газета перераховує ще кілька фірм, які надають такого роду послуги будь-якому замовнику в світі. За оцінкою видання, в світовій економіці частка подібних “замовних хакерських підприємств”, які не обтяжують себе моральними принципами, досягає в вартісному вираженні 12 млрд доларів. Ці фірми нечисленні, досить ефективні і здатні оперативно виконувати найскладніші завдання. Дана особливість перетворює їх в ідеальний інструмент для малих держав, у яких не вистачає ресурсів для формування звичайних збройних сил, пояснила газета.

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Нагадаємо, турецький суд видав 5 грудня 2018 року ордер на арешт колишнього заступника Служби загальної розвідки Саудівської Аравії генерала Ахмеда Асир і екс-радника наслідного принца Сауда аль-Кахтані, які підозрюються в причетності до вбивства Хашкаджі. Кримінальний суд Стамбула в кінці листопада видав ордер на заочний арешт 15 саудівців, обвинувачених в розправі над Хашкаджі. Анкара направила запит на їх екстрадицію в Ер-Ріяд.

Хашкаджі, відомий критичними статтями про політику Ер-Ріяда, пропав при відвідуванні генконсульства своєї країни в Стамбулі 2 жовтня. 20 жовтня саудівська влада повідомили, що журналіст був убитий в будівлі дипмісії в результаті конфлікту. Світова спільнота різко засудила цей злочин, закликавши Ер-Ріяд провести прозоре розслідування.

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Як повідомляв УНН, принц-наступник Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приблизно за рік до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі почав кампанію з придушення інакодумців, яка передбачала, зокрема, стеження, викрадення і тортури підданих королівства.

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