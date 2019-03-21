В'єтнамця засуджено на два роки в'язниці за антидержавну пропаганду у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Народний суд міста Кантхо засудив місцевого жителя Ле Мінь Тхе до двох років тюремного ув’язнення за антидержавну пропаганду в соцмережах. Про це повідомив у четвер новинний портал VnExpress, передає УНН.
Суд визнав 56-річного блогера винними в заподіянні збитків інтересам держави. Дії засудженого кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу Соціалістичної республіки В’єтнам (СРВ), що передбачає покарання за “зловживання правом на свободу і демократію з метою обмеження законних інтересів держави, організацій і громадян”.
Згідно з матеріалами обвинувального висновку, в період з березня по серпень 2018 року Ле Мінь Тхе розміщував на своїй сторінці в Facebook різні матеріали, що порочать правлячу Комуністичну партію В’єтнаму, діяльність уряду СРВ, що спотворюють історію країни та сучасну дійсність. Дисидент також кілька разів вів у соцмережі прямі трансляції, під час яких відкрито висловлювався проти чинного у В’єтнамі соціалістичного ладу і закликав до його повалення.
На суді блогер повністю визнав свою провину.
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Міжнародні правозахисні організації регулярно піддають В’єтнам критиці за жорсткі заходи, які застосовуються щодо інтернет-дисидентів. Офіційний Ханой ці звинувачення відкидає. Місцева влада наполягає, що до відповідальності у В’єтнамі залучаються лише ті блогери, чия протиправна діяльність підпадає під статті КК СРВ, що передбачають покарання за антиурядову пропаганду і заклики до повалення діючого державного ладу.
Як повідомляв УНН, влада В’єтнаму визнала, що винаймає сотні людей для того, щоби вони публікували в інтернеті коментарі та статті на підтримку політики правлячої Комуністичної партії.
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