Вьетнамца осужден на два года тюрьмы за антигосударственную пропаганду в Facebook

Суд признал 56-летнего блогера виновными в причинении убытков интересам государства. Действия осужденного квалифицированы по статье Уголовного кодекса Социалистической республики Вьетнам (СРВ), которая предусматривает наказание за "злоупотребление правом на свободу и демократию с целью ограничения законных интересов государства, организаций и граждан".

Согласно материалам обвинительного заключения, в период с марта по август 2018 Ле Минь Тхэ размещал на своей странице в Facebook различные материалы, порочащие правящую Коммунистическую партию Вьетнама, деятельность правительства СРВ, искажающие историю страны и современную действительность. Диссидент также несколько раз вел в соцсетях прямые трансляции, во время которых открыто высказывался против действующего во Вьетнаме социалистического строя и призвал к его свержению.

На суде блогер полностью признал свою вину.

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Международные правозащитные организации регулярно подвергают Вьетнам критике за жесткие меры, которые применяются в отношении интернет-диссидентов. Официальный Ханой эти обвинения отвергает. Местные власти настаивают, что к ответственности во Вьетнаме привлекаются только те блоггеры, чья противоправная деятельность подпадает под статьи УК СРВ, предусматривающие наказание за антиправительственную пропаганду и призывы к свержению действующего государственного строя.

Как сообщал УНН, власти Вьетнама признали, что нанимает сотни людей для того, чтобы они публиковали в интернете комментарии и статьи в поддержку политики правящей Коммунистической партии.

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