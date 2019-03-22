NYT: израильские хакеры помогали Эр-Рияду вести наблюдение за инакомыслящими

Издание ссылается на конфиденциальные беседы с представителями частных интернет-компаний и с хакерами, которые работали на спецслужбы США и ряд других стран. По их сведениям, NSO Group, основанная в 2008 году израильтянами Шалевом Хулио Омри Лави, раньше за определенную плату помогала правительству Мексики отслеживать наркобаронов и заработала сотни миллионов долларов, предоставляя схожие услуги власти государств на шести континентах.

Согласно публикации, данная компания не сторонилась и более грязной работы. В частности, советник кронпринца поручал ей вести наблюдение в интернете с правозащитниками и журналистами, настроенными критически по отношению к Саудовской Аравии. Аль-Кахтани планировал использовать сотрудников NSO Group для шпионажа в Турции, Катаре, Франции и Великобритании.

Газета перечисляет еще несколько фирм, которые предоставляют такого рода услуги любому заказчику в мире. По оценке издания, в мировой экономике доля подобных "заказных хакерских предприятий", которые не утруждают себя моральными принципами, достигает в стоимостном выражении 12 млрд долларов. Эти фирмы немногочисленные, достаточно эффективны и способны оперативно выполнять самые сложные задачи. Данная особенность превращает их в идеальный инструмент для малых государств, в которых не хватает ресурсов для формирования обычных вооруженных сил, пояснила газета.

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Напомним, турецкий суд выдал 5 декабря 2018 года ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асир и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи. Уголовный суд Стамбула в конце ноября выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, обвиняемых в расправе над Хашкаджи. Анкара направила запрос на их экстрадицию в Эр-Рияд.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября прошлого года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

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Как сообщал УНН, принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд примерно за год до убийства журналиста Джамаля Хашкаджи начал кампанию по подавлению инакомыслящих, которая предусматривала, в частности, наблюдение, похищение и пытки подданных королевства.