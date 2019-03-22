NYT: израильские хакеры помогали Эр-Рияду вести наблюдение за инакомыслящими

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78317 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 174049 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 141046 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204764 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250781 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212573 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245683 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208134 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486791 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241243 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32025 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 19142 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23377 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25612 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21265 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263713 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240158 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325599 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486789 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578480 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32054 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204758 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78915 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75478 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81025 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

NYT: израильские хакеры помогали Эр-Рияду вести наблюдение за инакомыслящими

Киев • УНН

 • 10405 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, подозреваемый в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, пользовался услугами израильской компании NSO Group для слежения за инакомыслящими и другими лицами, представляющими угрозу Эр-Рияда. Об этом сообщила газета The New York Times, изложив итоги журналистского расследования, передает УНН.

NYT: израильские хакеры помогали Эр-Рияду вести наблюдение за инакомыслящими

Издание ссылается на конфиденциальные беседы с представителями частных интернет-компаний и с хакерами, которые работали на спецслужбы США и ряд других стран. По их сведениям, NSO Group, основанная в 2008 году израильтянами Шалевом Хулио Омри Лави, раньше за определенную плату помогала правительству Мексики отслеживать наркобаронов и заработала сотни миллионов долларов, предоставляя схожие услуги власти государств на шести континентах.

Согласно публикации, данная компания не сторонилась и более грязной работы. В частности, советник кронпринца поручал ей вести наблюдение в интернете с правозащитниками и журналистами, настроенными критически по отношению к Саудовской Аравии. Аль-Кахтани планировал использовать сотрудников NSO Group для шпионажа в Турции, Катаре, Франции и Великобритании.

Газета перечисляет еще несколько фирм, которые предоставляют такого рода услуги любому заказчику в мире. По оценке издания, в мировой экономике доля подобных "заказных хакерских предприятий", которые не утруждают себя моральными принципами, достигает в стоимостном выражении 12 млрд долларов. Эти фирмы немногочисленные, достаточно эффективны и способны оперативно выполнять самые сложные задачи. Данная особенность превращает их в идеальный инструмент для малых государств, в которых не хватает ресурсов для формирования обычных вооруженных сил, пояснила газета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эритрея, КНДР и Сирия возглавили список государств с самой жесткой цензурой в СМИ

Напомним, турецкий суд выдал 5 декабря 2018 года ордер на арест бывшего заместителя Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асир и экс-советника наследного принца Сауда аль-Кахтани, которые подозреваются в причастности к убийству Хашкаджи. Уголовный суд Стамбула в конце ноября выдал ордер на заочный арест 15 саудовцев, обвиняемых в расправе над Хашкаджи. Анкара направила запрос на их экстрадицию в Эр-Рияд.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября прошлого года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: вьетнамцы осужден на два года тюрьмы за антигосударственную пропаганду в Facebook

Как сообщал УНН, принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд примерно за год до убийства журналиста Джамаля Хашкаджи начал кампанию по подавлению инакомыслящих, которая предусматривала, в частности, наблюдение, похищение и пытки подданных королевства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.96
Bitcoin
$78,956.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,055.10
Ethereum
$1,575.26