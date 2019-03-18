Кронпринц Саудівської Аравії наказував підлеглим викрадати інакодумців - NYT

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 20353 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 46772 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 49687 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 65320 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 83056 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 83139 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 164759 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98372 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71744 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 324572 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.2м/с
62%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 32195 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46459 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24667 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 21094 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 24465 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 164759 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 324572 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 258168 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 369305 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 380220 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 20351 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 13934 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17681 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24681 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46474 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Кронпринц Саудівської Аравії наказував підлеглим викрадати інакодумців - NYT

Київ • УНН

 • 22095 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Принц-наступник Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приблизно за рік до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі почав кампанію з придушення інакодумців, яка передбачала, зокрема, стеження, викрадення і тортури підданих королівства. Про це йдеться в статті, опублікованій в неділю The New York Times, передає УНН.

Кронпринц Саудівської Аравії наказував підлеглим викрадати інакодумців - NYT

Видання зазначає, що дану інформацію підтвердили джерела з числа американських офіційних осіб, які ознайомилися з матеріалами розвідувальних служб США, а також саудівці, обізнані про дії влади. Як констатується в статті, активну роль в цьому грали в тому числі особи, відповідальні за вбивство Хашкаджі. Вони, підкреслює газета, з 2017 року взяли участь не менше ніж в десяти операціях подібного роду.

За даними джерел, “деякі з цих операцій включали в себе примусове повернення саудівців з інших арабських країн, їх утримували та піддавали насильству в палацах, що належать кронпринцові та його батькові — королю Сальману”. У публікації йдеться, що після вбивства Хашкаджі офіційні особи Саудівської Аравії визнали, що співробітники розвідки королівства на регулярній основі отримують накази “повернути дисидентів на батьківщину”. За відомостями газети, операції такого роду значно почастішали в світлі зростання впливу кронпринца в королівстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковано останні слова Хашкаджі перед смертю

Видання зазначає, що “у розвідувальних служб США, скоріш за все, немає вирішальних і незаперечних доказів того, що принц Мухаммед віддавав накази про вчинення вбивств”. Разом з тим спецслужби США нібито встановили, що кронпринц наказував проводити операції з метою придушення інакомислення.

Раніше деякі американські ЗМІ повідомляли, що наказ про вбивство Хашкаджі, згідно з оцінками ЦРУ, віддав саме саудівський кронпринц. Ер-Ріяд відкидає будь-яку причетність членів королівської сім’ї до того, що трапилося. Президент Дональд Трамп не раз заявляв, що США мають намір залишатися партнером Саудівської Аравії, незважаючи на те, що в справі про вбивство Хашкаджі як і раніше залишаються питання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп відмовився звітувати у розслідуванні вбивства саудівського журналіста

Як повідомляв УНН, Хашкаджі, який критикував політику Ер-Ріяда, пропав при відвідуванні генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. 20 жовтня саудівська влада повідомили, що журналіст був убитий в будівлі дипломатичної місії “в результаті конфлікту”. Світова спільнота рішуче засудило цей злочин, закликавши Ер-Ріяд провести відкрите розслідування. Тіло Хашкаджі до сих пір не знайдено.

Генпрокуратура Саудівської Аравії 15 листопада оприлюднила попередні підсумки розслідування. За даними цього відомства, у справі Хашкаджі затримано 21 особу, 11 підданим королівства пред’явлені звинувачення в причетності до вбивства, п’ятьом з них загрожує смертна кара. Як заявляє Ер-Ріяд, спочатку журналіста хотіли вивезти до Саудівської Аравії. 3 січня відбулося перше судове слухання у цій справі з участю 11 обвинувачених.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина передасть справу про вбивство Хашкаджі в міжнародний суд

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,671.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.47