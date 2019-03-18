Кронпринц Саудівської Аравії наказував підлеглим викрадати інакодумців - NYT

Видання зазначає, що дану інформацію підтвердили джерела з числа американських офіційних осіб, які ознайомилися з матеріалами розвідувальних служб США, а також саудівці, обізнані про дії влади. Як констатується в статті, активну роль в цьому грали в тому числі особи, відповідальні за вбивство Хашкаджі. Вони, підкреслює газета, з 2017 року взяли участь не менше ніж в десяти операціях подібного роду.

За даними джерел, “деякі з цих операцій включали в себе примусове повернення саудівців з інших арабських країн, їх утримували та піддавали насильству в палацах, що належать кронпринцові та його батькові — королю Сальману”. У публікації йдеться, що після вбивства Хашкаджі офіційні особи Саудівської Аравії визнали, що співробітники розвідки королівства на регулярній основі отримують накази “повернути дисидентів на батьківщину”. За відомостями газети, операції такого роду значно почастішали в світлі зростання впливу кронпринца в королівстві.

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Видання зазначає, що “у розвідувальних служб США, скоріш за все, немає вирішальних і незаперечних доказів того, що принц Мухаммед віддавав накази про вчинення вбивств”. Разом з тим спецслужби США нібито встановили, що кронпринц наказував проводити операції з метою придушення інакомислення.

Раніше деякі американські ЗМІ повідомляли, що наказ про вбивство Хашкаджі, згідно з оцінками ЦРУ, віддав саме саудівський кронпринц. Ер-Ріяд відкидає будь-яку причетність членів королівської сім’ї до того, що трапилося. Президент Дональд Трамп не раз заявляв, що США мають намір залишатися партнером Саудівської Аравії, незважаючи на те, що в справі про вбивство Хашкаджі як і раніше залишаються питання.

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Як повідомляв УНН, Хашкаджі, який критикував політику Ер-Ріяда, пропав при відвідуванні генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. 20 жовтня саудівська влада повідомили, що журналіст був убитий в будівлі дипломатичної місії “в результаті конфлікту”. Світова спільнота рішуче засудило цей злочин, закликавши Ер-Ріяд провести відкрите розслідування. Тіло Хашкаджі до сих пір не знайдено.

Генпрокуратура Саудівської Аравії 15 листопада оприлюднила попередні підсумки розслідування. За даними цього відомства, у справі Хашкаджі затримано 21 особу, 11 підданим королівства пред’явлені звинувачення в причетності до вбивства, п’ятьом з них загрожує смертна кара. Як заявляє Ер-Ріяд, спочатку журналіста хотіли вивезти до Саудівської Аравії. 3 січня відбулося перше судове слухання у цій справі з участю 11 обвинувачених.

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